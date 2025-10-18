Cardinal Romance invita a compartir música y emociones en la 98.5 FM

Cardinal Romance presentó ayer su nueva programación, marcando el regreso al aire de esta emblemática emisora, ahora la 98.5 FM del dial. El Shopping Mariscal acogió al acto de presentación de las figuras y de la propuesta de la radio, que ahora forma parte del grupo ABC.

Lea más: Cardinal Romance 98.5 FM: la nueva programación que hace latir al amor en cada canción

Desde el pasado 1 de octubre, la 98.5 FM ya comenzó a compartir con el público canciones románticas en español y en portugués, ofreciendo un adelanto de lo que será la programación que se pondrá en marcha desde este lunes 20 de octubre.

De lunes a viernes, la mañana arrancará con Denise Hutter, quien presentará “La incondicional”, de 6:00 a 9:00, para acompañar el inicio del día. De 9:00 a 12:00 será el turno de “La Movida”, marcando el regreso de Jorge Puig a Cardinal Romance.

Adela Mercado se suma a la emisora con “A de la tarde”, un programa que acompañará al público en el horario de la siesta de 12:00 a 15:00. Y para energizar la tarde, de 15:00 a 18:00, estará Teresa Franco con todas las “Vitaminas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los sábados, de 9:00 a 12:00, Gaby Mallorquín estará al aire de la 98.5 FM presentando “Conexión Romance”; mientras que Pablo Guerrero invitará a disfrutar de grandes clásicos musicales con “A pura naftalina”, los domingos de 8:00 a 12:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Gracias a todos por ser parte de esto, que es el renacer de una marca que marcó historia, tendencia y estaba ahí en la nostalgia de la gente”, expresó Sara Moreno, directora de la emisora.

Destacó además la posibilidad de poder contar con grandes profesionales. “En la construcción de lo que es la grilla dijimos ‘queremos tener a los mejores’ y aquí están, así que gracias por sumarse a este desafío”, agregó.

Sostuvo que detrás de Cardinal Romance hay un “equipo enorme de trabajo” del que forman parte Fredy Ramírez, quien está al frente de la programación musical y Wilson Ramírez, quien está encargado de la postproducción.

Milton Stumpfs, gerente comercial de ABC, agradeció a todas las marcas y agencias que fueron parte del acto de lanzamiento. “Queremos agradecer a las marcas que ya están apostando a esta radio, que antes de iniciar ya están confiando”, afirmó.