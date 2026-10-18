Cuidarte hoy puede cambiar tu mañana

La detección temprana mejora las posibilidades de un tratamiento exitoso. Conocer el propio cuerpo, prestar atención a los cambios en las mamas y realizar los controles médicos recomendados son medidas fundamentales para cuidar la salud.

La mamografía, según la edad, los antecedentes y las indicaciones profesionales, también cumple un papel importante en la detección precoz.

El movimiento también es salud

Incorporar actividad física a la rutina es una forma concreta de cuidar el organismo. Caminar, andar en bicicleta, nadar, bailar o practicar yoga son alternativas que ayudan a mejorar el bienestar físico y emocional.

Mantener un peso saludable, llevar una alimentación equilibrada, evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol también contribuye a reducir diversos riesgos para la salud. No se trata de cambiar todo de un día para otro, sino de incorporar hábitos sostenibles y no postergar las consultas médicas.

Copaíba: una alternativa natural

Desde la selva amazónica surge una aliada natural: la copaíba (Copaiferaofficinalis). Este árbol sagrado, usado por comunidades indígenas desde hace siglos, guarda una resina con propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes.

La ciencia confirma lo que la naturaleza sabía. Investigadores de la Universidad de Campinas (UNICAMP) descubrieron que el aceite de copaíba contiene un agente citotóxico capaz de actuar sobre células cancerosas, sobre su componente principal, el beta-cariofi leno, disminuyendo su crecimiento y favoreciendo su eliminación.

Su componente principal, el beta-cariofileno, es un antioxidante que protege los tejidos sanos, disminuye la inflamación y estimula la regeneración celular.

Este mes, unidos a la campaña de prevención del cáncer de mama -porque cada paso cuenta, cada chequeo importa y cada vida vale- hay una promoción especial: dos frascos de copaíba por G. 220.000, equivalentes a cuatro meses de tratamiento, para un cuidado con amor, de adentro hacia afuera.

Más info

www.copaiba.com.py

Whatsapp: 0974329465 y 0985425873

IG: aceitecopaiba_py

Facebook: Copaiba del Amazonas Paraguay

Dirección: Félix de Azara 2880 c/ 33 Orientales