ABC Revista
18 de octubre de 2026 - 01:00

Postres cremosos: una mousse, una crema y un helado que no te podés perder

Postre cremoso de vainilla.
Postre cremoso de vainilla.Shutterstock

Tres postres, tres formas de darse un gusto: una mousse de chocolate y café, una crema catalana de textura sedosa y un helado proteico cremoso. Estas recetas convierten ingredientes cotidianos en dulces irresistibles para cualquier ocasión.

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Cómo hacer una mousse de chocolate y café

Mousse de chocolate y café.
Mousse de chocolate y café.

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Mousse de chocolate y café

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 200 gramos de chocolate semiamargo
  • 2 cucharadas de café instantáneo
  • 3 cucharadas de agua caliente
  • 4 huevos
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 1 taza de crema de leche
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Derretir el chocolate semiamargo a baño maría o en intervalos cortos en el microondas.
  2. Disolver el café instantáneo en el agua caliente.
  3. Incorporar el café disuelto al chocolate derretido y mezclar hasta integrar.
  4. Separar las claras de las yemas de los huevos.
  5. Batir las yemas con 2 cucharadas de azúcar hasta obtener una mezcla clara y espesa.
  6. Añadir la mezcla de yemas al chocolate con café y revolver hasta integrar.
  7. Batir la crema de leche hasta formar picos suaves.
  8. Incorporar la crema batida a la mezcla de chocolate con movimientos envolventes.
  9. Batir las claras con la sal hasta que comiencen a espumar.
  10. Agregar las 2 cucharadas de azúcar restantes y batir hasta obtener un merengue firme.
  11. Integrar el merengue a la mousse con movimientos envolventes.
  12. Distribuir la preparación en recipientes individuales.
  13. Refrigerar durante al menos 4 horas antes de servir.

Cómo hacer una crema catalana

Crema catalana.
Crema catalana.

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Crema catalana

  • Plato: Postre
  • Receta: Española

Ingredientes

  • 500 mililitros de leche entera
  • 4 yemas de huevo
  • 100 gramos de azúcar
  • 20 gramos de maicena
  • 1 rama de canela
  • 1 unidad de piel de limón
  • 4 cucharadas de azúcar para caramelizar
  • naranja para decorar

Elaboración paso a paso

  1. Calentar la leche con la rama de canela y la piel de limón hasta que comience a hervir.
  2. Retirar la leche del fuego y dejar infusionar durante 10 minutos.
  3. Batir las yemas con el azúcar y la maicena hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Colar la leche y verterla poco a poco sobre la mezcla de yemas, removiendo constantemente.
  5. Cocinar la crema a fuego bajo sin dejar de remover hasta que espese.
  6. Repartir la crema en 4 cazuelas de barro o recipientes individuales.
  7. Enfriar la crema a temperatura ambiente y refrigerar durante al menos 2 horas.
  8. Espolvorear 1 cucharada de azúcar sobre cada recipiente antes de servir.
  9. Quemar el azúcar con un soplete de cocina hasta formar una capa dorada y crujiente.
  10. Servir con gajos de naranja.

Cómo hacer un helado cremoso proteico

Helado cremoso proteico.
Helado cremoso proteico.

Helado cremoso proteico

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 banana congelada
  • 1 taza de yogur griego natural
  • 1 scoop de proteína en polvo sabor vainilla
  • 2 cucharadas de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Colocar la banana congelada, el yogur griego, la proteína en polvo, la leche y la esencia de vainilla en una licuadora.
  2. Triturar los ingredientes hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
  3. Transferir la mezcla a un recipiente apto para congelador.
  4. Congelar durante 2 horas, removiendo cada 30 minutos para mantener una textura cremosa.
  5. Servir el helado inmediatamente.