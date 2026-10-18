Postres cremosos: una mousse, una crema y un helado que no te podés perder

Cómo hacer una mousse de chocolate y café
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Mousse de chocolate y café
- Plato: Postre
Ingredientes
- 200 gramos de chocolate semiamargo
- 2 cucharadas de café instantáneo
- 3 cucharadas de agua caliente
- 4 huevos
- 4 cucharadas de azúcar
- 1 taza de crema de leche
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Derretir el chocolate semiamargo a baño maría o en intervalos cortos en el microondas.
- Disolver el café instantáneo en el agua caliente.
- Incorporar el café disuelto al chocolate derretido y mezclar hasta integrar.
- Separar las claras de las yemas de los huevos.
- Batir las yemas con 2 cucharadas de azúcar hasta obtener una mezcla clara y espesa.
- Añadir la mezcla de yemas al chocolate con café y revolver hasta integrar.
- Batir la crema de leche hasta formar picos suaves.
- Incorporar la crema batida a la mezcla de chocolate con movimientos envolventes.
- Batir las claras con la sal hasta que comiencen a espumar.
- Agregar las 2 cucharadas de azúcar restantes y batir hasta obtener un merengue firme.
- Integrar el merengue a la mousse con movimientos envolventes.
- Distribuir la preparación en recipientes individuales.
- Refrigerar durante al menos 4 horas antes de servir.
Cómo hacer una crema catalana
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Crema catalana
- Plato: Postre
- Receta: Española
Ingredientes
- 500 mililitros de leche entera
- 4 yemas de huevo
- 100 gramos de azúcar
- 20 gramos de maicena
- 1 rama de canela
- 1 unidad de piel de limón
- 4 cucharadas de azúcar para caramelizar
- naranja para decorar
Elaboración paso a paso
- Calentar la leche con la rama de canela y la piel de limón hasta que comience a hervir.
- Retirar la leche del fuego y dejar infusionar durante 10 minutos.
- Batir las yemas con el azúcar y la maicena hasta obtener una mezcla homogénea.
- Colar la leche y verterla poco a poco sobre la mezcla de yemas, removiendo constantemente.
- Cocinar la crema a fuego bajo sin dejar de remover hasta que espese.
- Repartir la crema en 4 cazuelas de barro o recipientes individuales.
- Enfriar la crema a temperatura ambiente y refrigerar durante al menos 2 horas.
- Espolvorear 1 cucharada de azúcar sobre cada recipiente antes de servir.
- Quemar el azúcar con un soplete de cocina hasta formar una capa dorada y crujiente.
- Servir con gajos de naranja.
Cómo hacer un helado cremoso proteico
Helado cremoso proteico
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 banana congelada
- 1 taza de yogur griego natural
- 1 scoop de proteína en polvo sabor vainilla
- 2 cucharadas de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Elaboración paso a paso
- Colocar la banana congelada, el yogur griego, la proteína en polvo, la leche y la esencia de vainilla en una licuadora.
- Triturar los ingredientes hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
- Transferir la mezcla a un recipiente apto para congelador.
- Congelar durante 2 horas, removiendo cada 30 minutos para mantener una textura cremosa.
- Servir el helado inmediatamente.