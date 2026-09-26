Imperdible receta de helado cremoso de banana, manteca de maní y chocolate

Cómo hacer helado de banana y chocolate
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Según un estudio del Centro Médico de la Universidad de Maryland, tanto el chocolate como los helados contienen triptófano, un aminoácido que nos calma y reduce la agresividad, aumentando la producción de serotonina, también conocida como la hormona del bienestar. El chocolate también aporta feniletilamina, un estimulante muy potente que mejora el humor en cuestión de minutos.
Helado de banana con chips de chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 banana
- 100 gramos de chispas de chocolate
- 2 cucharadas de manteca de maní
Elaboración paso a paso
- Cortar la banana en cubos y llevar al congelador mínimo por 2 horas
- Luego retirar y mixar.
- Adicionar la manteca de maní y, por último, las chispas de chocolate.
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