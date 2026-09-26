Imperdible receta de helado cremoso de banana, manteca de maní y chocolate

Según un estudio del Centro Médico de la Universidad de Maryland, tanto el chocolate como los helados contienen triptófano, un aminoácido que nos calma y reduce la agresividad, aumentando la producción de serotonina, también conocida como la hormona del bienestar. El chocolate también aporta feniletilamina, un estimulante muy potente que mejora el humor en cuestión de minutos.