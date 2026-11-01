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Económico
01 de noviembre de 2026 - 01:00

Los ingresos de la mitad de mipymes

La mitad de mipymes del país tiene ingresos de G. 2 millones y G. 3 millones.
La mitad de mipymes del país tiene ingresos de G. 2 millones y G. 3 millones.Gentileza

El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, reveló la realidad económica de casi la mitad de las mipymes del país. También alertó sobre la falta de oportunidades laborales en el interior y la necesidad de descentralizar las inversiones industriales.

Por ABC Color
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El titular del MIC, Marco Riquelme, advirtió que cerca de la mitad de las 500.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país registra ingresos mensuales de entre G. 2 millones y G. 3 millones.

Señaló que estos emprendimientos tienen, en promedio, tres familiares trabajando, por lo que el dinero que generan resulta insuficiente para sostener a todos. “Nosotros en Paraguay tenemos quinientas mil mipymes. Casi el cincuenta por ciento son empresas que ganan entre G. 2 y G. 3 millones al mes. Una mipyme tiene en promedio tres personas familiares trabajando dentro de ella”, expresó el ministro durante el Foro y Exposición Cavialpa 2026 realizado recientemente.

Riquelme planteó que, si se toma como referencia un ingreso mensual de G. 3 millones, cerca del salario mínimo, y se divide entre las tres personas que trabajan en el emprendimiento, el resultado equivale a G. 1 millón por persona. “Entonces, si pensamos que G. 3 millones es un salario mínimo, tenemos que dividir ese salario mínimo en tres”, afirmó. El ministro vinculó esta realidad con la falta de oportunidades económicas en el interior del país y con la necesidad de impulsar la descentralización industrial, de modo que la generación de empleo y las inversiones no se concentren únicamente en las principales ciudades.

Según Riquelme, muchas mipymes funcionan en un contexto en el que la industria todavía no llega a distintas zonas del país, lo que limita las posibilidades de acceder a empleos formales y mejor remunerados. “Las mipymes y las personas que viven en el interior tienen dos alternativas. Una es emprender, que muchos de ellos lo hacen, porque en Paraguay tenemos ese juego y ese ADN del emprendedor, pero no necesariamente el emprendimiento tiene resultados económicos positivos. Y la otra opción es el éxodo, volver, ir a las ciudades, dejarle a la familia”, manifestó.

El secretario de Estado sostuvo igualmente que abandonar el lugar de origen para buscar mejores oportunidades también tiene un costo social y familiar. “No nos gusta salir de nuestro territorio, de nuestra familia, como para poder salir a buscar esperanza”, acotó.

Como parte de esa estrategia, Riquelme mencionó el lanzamiento del MIC MAP, una plataforma gratuita que reúne información sobre las condiciones y capacidades de los distintos distritos del país, con el objetivo de facilitar las decisiones de inversión.

La herramienta MIC MAP permite consultar datos sobre disponibilidad eléctrica, infraestructura sanitaria, centros de capacitación, ordenamiento territorial y características de la población económicamente activa, entre otros indicadores. “Queremos llegar al punto en que los distritos empiecen a competir por atracción de inversiones”, explicó el ministro.

Añadió que la plataforma busca reunir en un solo lugar información que anteriormente requería consultar a numerosas instituciones.

El objetivo, según indicó, es que los empresarios puedan evaluar las condiciones de cada localidad y que los emprendedores tengan acceso a información útil para aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

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