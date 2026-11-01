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ABC Revista
01 de noviembre de 2026 - 01:00

¿Qué hay?

El curso gratuito de Filosofía China que organiza el Ateneo Paraguayo versará sobre El Confucionismo.
El curso gratuito de Filosofía China que organiza el Ateneo Paraguayo versará sobre El Confucionismo.Gentileza

Novedades en lanzamientos de libros, cursos, exposiciones, conciertos, filatelia y mucho más...

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Curso gratuito de filosofía china

El Ateneo Paraguayo, en el marco de su convenio tripartito con la Hangzhou Dianzi University (HDU) y la Asociación de Intercambio Amistoso China-Paraguay, organiza el curso de filosofía china que busca promover el diálogo entre las tradiciones filosóficas de Oriente y Occidente, fortaleciendo la formación cultural y crítica de estudiantes, docentes y público en general. El primer módulo abarcará el Confucionismo con una duración de un mes. Modalidad presencial y online, todos los miércoles de noviembre a las 19:00. Fecha de inicio: 4 de noviembre de 2026.

Filatelia: Lagos y lagunas de América

La Laguna de Itá con sus jacarés es una de las lagunas que aparece en la estampilla conmemorativa.
La Laguna de Itá con sus jacarés es una de las lagunas que aparece en la estampilla conmemorativa.
Una postal del Lago Ypacaraí ilustra la otra estampilla.
Una postal del Lago Ypacaraí ilustra la otra estampilla.

Para los filatelistas la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) puso en circulación la emisión postal denominada América Upaep-Lagos y Lagunas y con la presentación del matasellos alusivo a la conmemoración del Día Mundial del Correo, que se celebró el 9 de octubre con el tema: Una red postal, infinitas posibilidades. En el primer sello se puede apreciar la imagen de la laguna de Itá, con los cocodrilos característicos, y en el segundo, el Lago Ypacaraí, en su máximo esplendor, desde el mirador de la playa municipal de Areguá.

El Cabildo y la Noche de los Museos

Varios museos de las Casas del Bicentenario de El Cabildo se suman a la Noche de los Museos.
Varios museos de las Casas del Bicentenario de El Cabildo se suman a la Noche de los Museos.

Cinco espacios dedicados a la música, la literatura, las artes visuales, la danza y el teatro dependientes del Centro Cultural de la República El Cabildo se sumarán a la décima edición de la Noche de los Museos el próximo 7 de noviembre de 18:00 a 0:00. La propuesta, organizada por la Asociación Noche de los Museos Paraguay, abrirá simultáneamente al público instituciones y sitios de interés en distintos puntos del país, con el objetivo de promover el acceso a la cultura, valorar la historia y propiciar el encuentro de la ciudadanía con su patrimonio.

<i>Tanimbu</i>, una novela en guaraní

Arnaldo Casco Villalba presentó su segunda novela escrita en guaraní titulada Tanimbu.
Arnaldo Casco Villalba presentó su segunda novela escrita en guaraní titulada Tanimbu.

Tanimbu, la segunda novela escrita íntegramente en guaraní por el escritor, investigador lingüístico y académico Arnaldo Casco Villalba, se presentó en el Centro Cultural de la República El Cabildo por Javier Viveros, ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Publicada por Editorial Rosalba, la obra propone un recorrido narrativo marcado por acontecimientos traumáticos de la infancia y explora las fronteras entre la memoria, la realidad y los sueños. A través de estos elementos, plantea interrogantes sobre la culpa, la identidad, la pérdida y la posibilidad de comprender el pasado.

Las voces de la memoria

Mario Rubén Álvarez presenta ediciones ampliadas de dos tomos de Las voces de la memoria.
Mario Rubén Álvarez presenta ediciones ampliadas de dos tomos de Las voces de la memoria.

Las nuevas ediciones de los tomos 3 y 4 de la colección Las voces de la memoria, de Mario Rubén Álvarez, fueron presentadas esta semana en la Biblioteca del Congreso Nacional y ya están disponibles. Las obras incorporan correcciones y nuevas historias sobre canciones del repertorio popular paraguayo. Publicados originalmente en 2003 y 2004, respectivamente, estos volúmenes forman parte de una colección dedicada a reconstruir las historias que se encuentran detrás de las canciones del repertorio popular paraguayo.

Encuentro Internacional de Compol

Interior de la Biblioteca del Congreso.
Interior de la Biblioteca del Congreso.

Mañana lunes 2 de noviembre, de 13:00 a 20:00, la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional (BACCN) será sede de Compol Paraguay, la primera edición internacional en nuestro país de este encuentro de comunicación política e institucional originado en Brasil. El evento reunirá a estrategas, consultores, publicistas y especialistas de distintos países, con una programación que aborda la comunicación política, las campañas electorales y las estrategias de posicionamiento con expositores nacionales e internacionales.

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