Lunes 30

Conferencia / Cuando la mentira parece real: cómo detectar noticias falsas en redes sociales

Ofrecido por: Thomas Sparrow, de la Deutsche Welle

Hora: 19:00

Lugar: Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum

Informaciones: @icpa_gz

Martes 01

Exposición fotográfica / TEF en la Chaca-2026

La exposición fotográfica colectiva del Taller de Ensayo Fotográfico a cargo del reconocido fotógrafo Jorge Sáenz tendrá su velada inaugural a las 19:00 en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum (Juan de Salazar casi Artigas).

Se expondrán fotografías de Andrea Scholl, Arturo Vizcarra, Diana Meza, Gabriel Peralta, Giselle Giménez, Jorge Vega, Leandro Casco, Manuel Palacios,María José Coronel, Rebeca Ayala, Rita Ruíz Díaz y Sofía Burgos.

Lea más: Estos son los shows internacionales que llegan en diciembre 2026 a Paraguay

Más informaciones: @jorgesaenzpy

Concierto Navideño de la Embajada de Alemania

La Embajada Alemana invita a su tradicional concierto navideño, a realizarse esta vez en La Capellanía “Virgen de Asunción” (Ex Seminario Metropolitano) a las 19:30.

El concierto estará a cargo del ensamble Bach Collegium de Asunción, bajo la dirección del Maestro Diego Sánchez Haase.

El acceso es libre y gratuito. Más informaciones: @alemaniaenparaguay

Idiomas / Curso de Italiano Intensivo Nivel A1

Ofrecido por: Instituto Dante Alighieri

Hora: Lunes a viernes de 18:00 a 20:00

Lugar: Modalidad Online

Informaciones: @idapyasu

Concierto / Gorillaz

Ofrecido por: G5Pro

Hora: 20:00

Lugar: Jockey Club

Informaciones: ticketa.com.py

Miércoles 02

Concierto / Carrusel

Ofrecido por: Hugo Ferreira

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Páne

Informaciones: ticketa.com.py

Sábado 05

Club de lectura / Readers Club

Ofrecido por: Readers Club

Hora:´15:30 a 19:00

Lugar: Instituto Cultural paraguayo Alemán - Goethe Zentrum

Informaciones: @icpa_gz

Lea más: Prime Vídeo anuncia nuevas opciones para Paraguay y la región en su aplicación

Concierto / Rock Fest Vol. 5

Ofrecido por: Deficiente, Monska Monkeys, Aguara Pipol, La Manzana, BxPxN

Hora: 19:00

Lugar: Complejo Poyos (San Lorenzo)

Informaciones: ticketa.com.py