Lunes 30
Conferencia / Cuando la mentira parece real: cómo detectar noticias falsas en redes sociales
Ofrecido por: Thomas Sparrow, de la Deutsche Welle
Hora: 19:00
Lugar: Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum
Informaciones: @icpa_gz
Martes 01
Exposición fotográfica / TEF en la Chaca-2026
La exposición fotográfica colectiva del Taller de Ensayo Fotográfico a cargo del reconocido fotógrafo Jorge Sáenz tendrá su velada inaugural a las 19:00 en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán - Goethe Zentrum (Juan de Salazar casi Artigas).
Se expondrán fotografías de Andrea Scholl, Arturo Vizcarra, Diana Meza, Gabriel Peralta, Giselle Giménez, Jorge Vega, Leandro Casco, Manuel Palacios,María José Coronel, Rebeca Ayala, Rita Ruíz Díaz y Sofía Burgos.
Lea más: Estos son los shows internacionales que llegan en diciembre 2026 a Paraguay
Más informaciones: @jorgesaenzpy
Concierto Navideño de la Embajada de Alemania
La Embajada Alemana invita a su tradicional concierto navideño, a realizarse esta vez en La Capellanía “Virgen de Asunción” (Ex Seminario Metropolitano) a las 19:30.
El concierto estará a cargo del ensamble Bach Collegium de Asunción, bajo la dirección del Maestro Diego Sánchez Haase.
El acceso es libre y gratuito. Más informaciones: @alemaniaenparaguay
Idiomas / Curso de Italiano Intensivo Nivel A1
Ofrecido por: Instituto Dante Alighieri
Hora: Lunes a viernes de 18:00 a 20:00
Lugar: Modalidad Online
Informaciones: @idapyasu
Concierto / Gorillaz
Ofrecido por: G5Pro
Hora: 20:00
Lugar: Jockey Club
Informaciones: ticketa.com.py
Miércoles 02
Concierto / Carrusel
Ofrecido por: Hugo Ferreira
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Páne
Informaciones: ticketa.com.py
Sábado 05
Club de lectura / Readers Club
Ofrecido por: Readers Club
Hora:´15:30 a 19:00
Lugar: Instituto Cultural paraguayo Alemán - Goethe Zentrum
Informaciones: @icpa_gz
Lea más: Prime Vídeo anuncia nuevas opciones para Paraguay y la región en su aplicación
Concierto / Rock Fest Vol. 5
Ofrecido por: Deficiente, Monska Monkeys, Aguara Pipol, La Manzana, BxPxN
Hora: 19:00
Lugar: Complejo Poyos (San Lorenzo)
Informaciones: ticketa.com.py