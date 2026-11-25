Llega diciembre, el último mes de este 2026, pero en la agenda de espectáculos internacionales aún hay varios shows por delante. Rock alternativo, metal, electrónica y otras propuestas se podrán disfrutar en vivo en Paraguay en las próximas semanas.

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Gorillaz

La banda virtual británica Gorillaz se presentará por segunda vez en Paraguay. El show será el próximo 1 de diciembre en el Jockey Club Paraguayo (Cedro e Indio Francisco).

La agrupación creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett regresa presentando su nuevo álbum “The Mountain”, nominado al Grammy como Mejor Álbum de Música Alternativa.

Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios que van desde G. 360.000.

Lucho SSJ

El viernes 3 de diciembre, en Voüdevil (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos) se realizará una nueva edición del ciclo Art Dept. En esta ocasión estará el rapero y cantante argentino Lucho SSJ.

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El artista, cuyo nombre real es Luciano Nahuel Vega, comenzó su carrera siendo parte de batallas de rap y ganó popularidad con la competencia El Quinto Escalón. Ha colaborado con artistas como Bizarrap y Duki.

Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 110.000.

Toman

El productor musical y DJ neerlandés Toman también estará en Paraguay durante el mes de diciembre. El artista de música dance animará la fiesta King of Konga que se realizará en Wynwood Asunción el próximo 7 de diciembre.

Las entradas están a la venta en Ticketea y las entradas cuestan G. 155.000.

A.N.I.M.A.L

La banda de metal A.N.I.M.A.L llegará desde Argentina para celebrar los 30 años del álbum “El nuevo camino del hombre”, que se convirtió en uno de los más influyentes del rock en español.

El show será el próximo 11 de diciembre en Vöudevil Venue (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos) y contará con la participación de las agrupaciones paraguayas Eirasofía y Not As Others (NAO).

Las entradas están a la venta a través de Passline Paraguay. En fase de Preventa 1 cuestan G. 287.500.

Nekro Cvlt Desecration

El metal extremo también sonará en Asunción de la mano de Nekro Cvlt Desecration, la banda formada en Venezuela y establecida en Buenos Aires, Argentina.

Su show será el próximo 12 de diciembre en Absoluto Rock (Herrera c/ Yegros) y las entradas están a la venta en Passline Paraguay. Las mismas cuestan G. 60.000.

Dance Wow 90’s Tour

El próximo 12 de diciembre, el Arena Asunción (Avda. Eusebio Ayala c/ Pasaje Tembetary), albergará al show Dance Wow 90’s Tour. El mismo reunirá en Paraguay a varias figuras de la música techno dance de la década de 1990.

En escena estarán: Haddaway, Daisy Dee de Technotronic, Jenny de Ace of Base, Charvoni de Black Box, Jenny B, la voz original de The Rhythm of the Night; Kelly O, cantante de Capella, No Mercy, Real McCoy, Tania Evans, la voz original de Mr. Vain; y Turbo B de Snap!

Las entradas están a la venta en Linke-arte, con precios que van desde G. 220.000.

Øostil

El DJ y productor argentino Øostil llegará al Complejo Barrail el próximo 12 de diciembre para presentar un set extendido de 4 horas, en el marco de una fiesta en la que también estará el DJ Hërmin.

Las entradas se pueden adquirir a través de Passline Paraguay, con precios que van desde G. 80.000.

Pancho Varona

El músico y compositor español Pancho Varona, quien durante muchos años acompañó a Joaquín Sabina, se presentará el próximo 19 de diciembre junto a Los del Boulevard.

El show será en Sacramento Brewing Co. (Avda. Sacramento c/ España), en el marco de la celebración del 18 aniversario de la agrupación paraguaya.

Las entradas para esta presentación están en Ticketea y cuestan G. 210.000.

Márama

El 31 de diciembre, cerrando el año, se presentará la agrupación uruguaya Márama en la ciudad de Encarnación. El show se llevará a cabo en el estacionamiento de la réplica del Ferrocarril, en el marco de la fiesta Welcome 2027.

Los precios de las entradas en Fase 1 van desde G. 100.000. Para entradas está disponible el siguiente enlace.