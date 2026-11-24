Prime Vídeo, el servicio de streaming de películas y series de Amazon, anunció nuevas opciones dentro de su aplicación para Paraguay y otros países de Latinoámerica. Una de ellas es la posibilidad de alquilar o comprar películas y/o series dentro de la misma app.

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También con una sola cuenta e inicio de sesión, desde la aplicación se puede realizar la suscripción a varios servicios de streaming de terceros. Para estas dos nuevas opciones, no se requiere membresía de Prime Vídeo, según detallaron.

A través de un comunicado, la plataforma señaló que la nueva oferta de alquiler y compra “abarca una amplia selección de títulos, desde nuevos estrenos hasta favoritos del público”.

En esta opción se podrán encontrar producciones de Universal Studios, Paramount, Sony y MGM, además de distribuidoras como Encripta, Telefilms, Cinépolis, Vértice y Gluon Media.

En cuanto a las plataformas de streaming de terceros, los clientes podrán elegir servicios como Universal+, ViX Premium, Sony One, Lionsgate+, Crunchyroll, Diamond Films+, Adrenalina Pura, Looke, MUBI, Cindie, NBA League Pass. Los planes van desde G. 19.030 al mes + impuestos que se añaden al finalizar la compra.

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El contenido de la app de Prime Vídeo se puede ver a través de televisores Smart, dispositivos móviles Android y iOS, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick y otros.