Arquitecto de exportación

"La arquitectura para mí es total y absolutamente una vocación", nos dice Solano, al "clic" de la grabadora que daba comienzo a la entrevista. A través de esta carrera, él intenta construir sociedades, y para poder hacerlo, ofrece un bien a la gente. ¿Cómo producir ese bien? se pregunta él mismo, y da la respuesta: "Solamente sacando fuera del ámbito comercial lo que hacemos. Nuestro trabajo tiene un efecto colateral, un reconocimiento económico, pero estamos centrados en volver a focalizar al hombre como sujeto de nuestra labor, y aportar para el bien de nuestros conciudadanos, en un intento de integrar nuevamente una sociedad cambiante", dice.



Nacido en Asunción, Solano se formó en el colegió San José y en la Universidad Nacional de Asunción. Luego de terminar su carrera no se quedó solamente haciendo trazos. Su espíritu innovador lo llevó a no perderse detalles de todo lo que su fascinante carrera podía ofrecerle. Así, la educación de su mente la alimentó con los libros, con cada nuevo texto que salía al mercado y surgió la docencia. Sus conocimientos son bien aprovechados en la Universidad de Belgrano-Buenos Aires. Asimismo, ya lo escucharon en la Universidad Nacional de Rosario, Mar del Plata, Santa Fé y Resistencia. Además, en la Universidad Católica de Córdoba, en la de Santiago, en Brasil, en Panamá, en los Estados Unidos, solo por citar algunas. Despierta la admiración en su audiencia, y en un artículo publicado en el suplemento Clarín Arquitectura, lo califican como "el paraguayo que se ha convertido en un referente latinoamericano".



En nuestro medio se ganó el premio nacional de arquitectura correspondiente a la década del 89 a 99, aunque admite que el reconocimiento viene de afuera. KONEX, una institución dedicada a premiar la excelencia, lo puso en su lista. Solano ya figura entre unos pocos privilegiados. "En el exterior participamos de diversos concursos, con distintos resultados, pero todavía no hemos construido afuera", confiesa. Lo que obtuvo más allá de nuestras fronteras, es la oportunidad de continuar con sus investigaciones desde la docencia. Si le dan a elegir se queda con las dos, porque "No hay mucha separación entre nuestras actividades de investigadores desde un aula y la que realizamos dentro del estudio", admite.

Pone el mismo empeño, el mismo entusiasmo en una y otra tarea. Y ese esfuerzo se trasluce en resultados. Este año, dos grupos de la Universidad de Asunción, a quienes realizaba la tutoría fueron finalistas de la Bienal Iberoamericana. Sus obras también ya fueron publicadas en prestigiosas revistas como Casabella en Italia, una de las mejores del mundo. Pero el reconocimiento más importante a nivel internacional fue el de mies van der rohe. Vendría a ser como el Nóbel de Arquitectura. ¡Qué prestigio! Verdaderamente un currículum que muy poca gente puede lograr. En realidad, a Solano no le gusta mucho hablar de sí mismo. "Prefiero que otros lo hagan". Y así nos enteramos de sus triunfos. Conversando con sus allegados, con su socio del Estudio Gabinete de Arquitectura, Alberto Marinoni y leyendo sobre él. Le gusta sorprender, le gusta el trabajo sin pompas. Asegura que lo interesante no es el hecho vanidoso de ser el chico de la tapa, sino desde la excelencia construir sociedades, dar respuestas fraternas de construcción social y que todos tengamos oportunidad de edificar un futuro mejor.



Mirando hacia adelante, quiere seguir enseñando, construyendo sociedades, estimulando a los jóvenes estudiantes, su creatividad. "En nuestro Estudio abrimos pasantías, tenemos muchos jóvenes trabajando con nosotros". Esa es su mayor satisfacción: Poder transmitir lo que sabe.