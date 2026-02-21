Asuncenos eligen hoy y mañana a Johanna o Sole Núñez para la Capital

La Alianza opositora Unidos por Asunción acordó definir a la candidata a la Intendencia capitalina por encuesta. Se tomarán 1.008 muestras grabadas a ser auditadas en tiempo real. Cualquier ciudadano mayor de 18 años podrá ser seleccionado, incluso los colorados. El muestreo se tomará hoy y se extendería hasta mañana. El resultado podría anunciarse en la noche del domingo.

El último intendente opositor en Asunción fue Mario Ferreiro (2015-2019), quien renunció ante un montaje judicial en su contra encabezado por políticos colorados, de izquierda y la fiscala Stella Maris Cano, hoy imputada por persecución de inocentes contra un italiano.

En las últimas elecciones municipales de 2021, la oposición se presentó dividida allanando la victoria de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), exjefe municipal duramente cuestionado por su pésima gestión del 2019 al 2025, obligado a renunciar y acusado por la Fiscalía por presunto desvío de fondos.

Las candidatas

En la actualidad, dentro de la Alianza Unidos por Asunción, por un lado se presenta la Ing. Soledad Núñez, exvocera de la ONG “Un techo para mi país”, exministra de la Vivienda durante la presidencia de Horacio Cartes, de octubre de 2014 a 2018, y fue dupla de Efraín Alegre (PLRA) en las elecciones presidenciales de 2023.

Tiene el apoyo del PLRA, del Partido Patria Querida (PPQ), del Partido Democrático Progresista (PDP); del equipo del senador Eduardo Nakayama y del PRF, entre otros.

Por otra parte, se presenta la diputada y politóloga Johanna Ortega, del Partido País Solidario (PPS). Fue candidata a intendenta de Asunción en 2021 y tuvo 12.000 votos.

Realizó numerosas denuncias de corrupción contra Nenecho Rodríguez y llegó a la diputación con casi 14.000 votos preferentes.

Tiene el respaldo del Frente Guasu; del movimiento Yo Creo, liderado por el exintendente de CDE Miguel Prieto; de la exsenadora Kattya González y los colorados libres, entre otros.

Enfrentará a la ANR

La ganadora de la encuesta se enfrentará al que gane la interna colorada del 7 de junio, cuyos principales precandidatos son el titular del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez (Honor Colorado); el diputado Daniel Centurión (Añetete) y el senador y exintendente Arnaldo Samaniego (Causa Republicana). Las elecciones municipales generales en todo el país se realizarán el 4 de octubre.

Equipo de cada precandidata eligió a una encuestadora

La precandidata a la intendencia de Asunción Soledad Núñez eligió a la encuestadora de Leticia Alcaraz mientras que la otra precandidata, Johanna Ortega, a Ariel Chase. Ambos equipos acordaron trabajar en conjunto y cada encuestador presencial tendrá dos veedores durante su función. Así lo indicó Maxi Urbieta, del equipo político de Soledad Núñez.

Indicó que en total serán 40 encuestadores y que cada muestra será grabada y contará con una auditoría “100% en tiempo real”. “Es una encuesta, no son urnas delivery. Se van a tomar alrededor de 1.008 casos en todo el territorio de Asunción. Para eso el territorio se va a dividir en 126 polígonos. Cada polígono tiene alrededor de 100 y cada equipo de encuestadores va a tener que tomar ocho casos de cada polígono”, explicó.

Agregó que el clásico entre los clubes de fútbol de Cerro Porteño y Olimpia “complica” el proceso para la tarde de hoy. Por ello indicó que si en la fecha no concluyen los muestreos, la tarea restante concluiría al mediodía.

Agregó que la divulgación de resultados dependerá de la auditoría y que el cronograma electoral del TSJE los limita de tiempo.

Destacan madurez opositora y equipos para conflictos

La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu), quien respalda a la precandidata a intendenta de Asunción Johanna Ortega (País Solidario), destacó la madurez de la oposición para definir la candidatura a la Intendencia capitalina con una encuesta y vaticinó una fusión de equipos que permitirá recuperar la comuna y darles soluciones a los asuncenos.

Sobre el sondeo, dijo que se contará con un equipo profesional de encuestadores que harán un trabajo directo con la ciudadanía y estarán acompañados por dos observadores, uno de cada sector, representando a las dos candidatas: Ortega y Soledad Núñez. Indicó que para un eventual conflicto, se crearon dos equipos de articuladores. Por el lado de la diputada Ortega: la senadora Martínez; el titular del Partido País Solidario, Édgar Segovia, y el diputado opositor Raúl Benítez. El equipo de Núñez está conformado por el senador Rafael Filizzola (PDP), Maximiliano Urbieta y el concejal liberal Félix Ayala.

Dijo que la jornada se iniciará hoy a las 04:00 con los sorteos y las divisiones de las áreas a ser tomadas para luego comenzar el trabajo de campo. Agregó que la idea es terminar la tarea hoy o mañana.