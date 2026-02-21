EE.UU. mata a tres presuntos narcos en ataque a barca en el Pacífico

Miembros del ejército de Estados Unidos “ejecutaron un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, término con el que Washington se refiere a las bandas de narcos, dijo el Comando Sur.

La publicación incluía un video en blanco y negro del ataque que mostraba una vista aérea de una embarcación antes de ser bombardeada y quedar envuelta en llamas.

“Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción”, añadió.

Estados Unidos comenzó a atacar presuntas embarcaciones de contrabando de drogas a principios de septiembre en el Caribe y después en el Pacífico este. Desde entonces, las operaciones han dejado cerca de 150 personas muertas y decenas de botes destruidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: EE.UU. aumenta presencia militar en Medio Oriente para presionar un acuerdo con Irán

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con supuestos “narcoterroristas” que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y a capturar a su presidente izquierdista Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, actualmente detenido en Estados Unidos.