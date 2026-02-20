Allanan vivienda en Crucecita y detienen a sospechoso por hurto agravado en distribuidora PARESA–Coca-Cola

Agentes del Departamento de Investigaciones de Ñeembucú, dependiente de la Dirección General de Investigación Criminal, allanaron una vivienda en el barrio Crucecita y Obrero de Pilar y detuvieron a un hombre de 68 años, sindicado como supuesto autor de un hecho punible de hurto agravado y daños materiales perpetrado contra la distribuidora PARESA–Coca-Cola.

El procedimiento se realizó este viernes 20 de febrero, alrededor de las 19:30, en cumplimiento de una orden judicial, en el marco de las investigaciones relacionadas con el ilícito ocurrido en la sede de la empresa ubicada sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia, en el barrio Villa Paso.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron dinero en efectivo —cuyo monto será determinado— presumiblemente producto del hurto; prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la comisión del hecho; un aparato celular y varias herramientas que, según los investigadores, fueron empleadas para violentar cajas fuertes.

Lea más: Detienen a joven que causaba disturbios frente a una escuela en Pilar

Un detenido

El detenido es un ciudadano paraguayo, soltero, de 68 años, domiciliado en el distrito de San Joaquín, departamento de Caaguazú, quien cuenta con antecedentes por robo agravado y asociación criminal, de acuerdo con los datos policiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El operativo contó con la presencia del agente fiscal de la Unidad Penal N° 4, David Cabral, quien dispuso la incautación de las evidencias y su remisión al Ministerio Público, así como la detención del sospechoso. También brindó apoyo personal de la Dirección de Policía de Ñeembucú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe de la Comisaria 3ª de Villa Paso, subcomisario Cristian Ayala, señaló que el procedimiento es resultado de tareas investigativas y trabajos técnicos previos que permitieron identificar y ubicar al presunto autor.

“Las investigaciones continúan a fin de esclarecer completamente el hecho y determinar si existen otras personas involucradas” indicó el uniformado.