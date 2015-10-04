Cincuentenaria academia

Hace 51 años, Gilberto Ruiz Carvallo se unió junto con unos 15 jóvenes apasionados de las letras para fundar un centro que sirviera como punto de reunión, en el cual se pudiera debatir, aprender y, principalmente, difundir la cultura, las ciencias, las artes y la literatura.

El doctor Ruiz Carvallo nos recibió junto con gran parte de los integrantes de la comisión directiva de la academia en una emotiva tarde enriquecida con gratos recuerdos. Las anécdotas de más de medio siglo de actividad comenzaron a aflorar a borbotones. Evoca que la primera convocatoria para la fundación se realizó en la casa de su padre, Cástulo Ruiz Duarte, el 15 de julio de 1964. “Se eligió el primer consejo directivo y se aprobaron sus primeros reglamentos”.

Si bien Luque se destaca por sus intelectuales, los jóvenes —que en su mayoría no pasaba de 20 años— optaron para el nombre de su incipiente institución, por el de una de sus más ilustres personalidades, en homenaje al distinguido representante de nuestra dramaturgia nacional. De ese modo, se instituyó la célebre Academia Literaria Julio Correa.

Y como medio siglo de aporte a la cultura no se cumplen todos los días, decidieron dedicar el 2014 a celebrar por todo lo alto. Los festejos se iniciaron con un homenaje a los socios fundadores: el doctor Gilberto Ruiz Carvallo, hijo dilecto de la ciudad de Luque, y el doctor Enrique Zelaya Alegre, primer presidente y secretario de entonces, respectivamente.

En un rápido repaso, el doctor Ruiz Carvallo cuenta que la historia de la academia se divide en tres épocas, debido al alejamiento de varios de sus principales asociados. No obstante, en todas descuella la productiva labor cultural de la entidad. En la primera, se emitió la revista Amanecer, “el alma de la academia”—destaca Ruiz Carvallo—, publicación que se erigió como “la voz y el sentir de la comunidad luqueña”—según reza en la portada—, cuenta con más de 70 ediciones.

En su larga trayectoria, la entidad ha contado con la colaboración de los más destacados intelectuales de la comunidad de Luque. Fulgura el nombre de Georgina Martínez viuda de Correa, una de sus más fervientes impulsoras. Hasta su deceso, en 1981, participó activamente e incluso facilitó la Casona Correa para la concreción de sus gestiones. “Posteriormente, se incorporó su hijo, el doctor Julio Correa Martínez”, añade Ruiz Carvallo.

Con el incansable espíritu que los caracteriza, los integrantes de la academia organizaron un sinfín de actividades. Sobresale, el Primer Encuentro de Poetas, el 15 de setiembre de 1971. El Dr. Ruiz Carvallo comenta que reunieron a 11 de los más renombrados vates nacionales de la época. “Entre ellos, dos de nuestros asociados”, expresa. José Luis Appleyard, Ricardo Mazó, José Antonio Bilbao, Nilsa Livia Samaniego, Egidio Bernardier, Vicente Cappello Mauro, Luis María Martínez, Jacobo Rauskin, Félix Pérez Calonga y William Baecker formaban parte de esa pléyade.

También llevaron a cabo la Primera Semana del Teatro en Guaraní con obras de Julio Correa y otros connotados dramaturgos de nuestra lengua nativa. “En el 2013 realizamos un concurso de poesía en instituciones educativas”, aporta el Prof. Etcheverry.

Además de Amanecer, tal vez, la más importante de sus obras fue la inauguración de un espacio dedicado al encumbrado representante de nuestro teatro nacional, el 14 de julio de 2008, en el Centro Cultural de la República El Cabildo, cuenta el presidente actual de la academia, Luis B. Ocampo.

Incansables

Pero no se duermen en sus laureles... Realizan, cotidianamente, charlas, excursiones a sitios históricos, lanzamientos de libros y talleres literarios. El año pasado, María Cristina Mellot de Rodríguez lanzó un poemario. Entre sus proyectos está la creación, en poco tiempo, de un museo. Asimismo, se encuentran en tratativas con los concejales luqueños para encontrar un modo de establecer una fecha de fundación de la ciudad de Luque.

El Prof. Etcheverry junto con Enrique Zelaya están preparando un libro sobre la historia de Luque. Por su parte, Darío Cáceres se encarga de redactar una obra acerca del glorioso Sportivo Luqueño. Este año, nuevamente, los cuatro sábados de noviembre se desarrollará un taller de poesía. “Queremos revitalizar la academia con gente joven. Su aporte será muy valioso”, sostiene Ocampo. “Así, silenciosamente, seguimos abocados a la tarea de colaborar con la cultura de nuestra comunidad”, resalta.

Primer consejo directivo

Electo el 26 de agosto de 1964, Gilberto Ruiz Carvallo y Juan Guillermo González Vera ejercieron su presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Fueron electos: secretario, Tomás Bordón Haedo; tesorero, Efigenio Burgos Aveiro, y bibliotecario, Gaudencio Hermosilla. Otros socios fundadores fueron: Victoriano Insfrán, Humberto Duarte Carvallo, Óscar Pane Aquino, Enrique Zelaya Alegre, Nicodemus Hermosilla, Esteban González, Gregorio Florentín Cabrera y Eladio Borja.

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Fotos: ABC Color/Fernando Romero/Gustavo Báez.