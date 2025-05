CITAS Y HECHOS

Stanislaw Jerzy Lec

(1909-1966)

Escritor polaco

“La censura interior del hombre es despiadada: no conocemos ni siquiera los pensamientos que no queremos alumbrar”

Rainer Maria Rilke

(1875-1926)

Escritor y poeta austríaco

“¿Quién habla de vencer? Lo que cuenta es sobrevivir”

Paul Auster

(1947-)

Escritor estadounidense

“El amor es la única fuerza que puede parar a un hombre en su caída”

Simone Weil

(1909-1943)

Filósofa francesa

“La plenitud del amor al prójimo es simplemente ser capaz de preguntarle: ¿Cuál es tu tormento?”

La fe del primer ministro

En política, el carácter del afamado primer ministro inglés Winston Churchill no cuadraba ni con el partido conservador, ni con el liberal ni con la izquierda. «Fue una extraña mezcla de radical y tradicionalista». En lo que sí era un estadista de convicciones inamovibles era en su fe en la monarquía. Como comenta la señora Churchill con ironía, era «el único creyente vivo del derecho divino de la monarquía. Llegaba casi a la idolatría». En lo que respecta a la religión, empezó siendo agnóstico, pero durante la guerra –y en especial durante la batalla de Inglaterra– «empezó poco a poco a concebir que hay algún tipo de poder decisivo con influencia consciente en nuestros destinos». Iba poco a la iglesia; solo le gustaban los bautizos. Pero, en cierta ocasión, confesaría a John Colville: «como no podía evitar preguntarse si el gobierno de allá arriba no sería una monarquía constitucional... en cuyo caso siempre había la posibilidad de que el Todopoderoso pudiera recomendarlo». (*)

