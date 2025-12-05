Sorteo del Mundial 2026: Los posibles rivales de Paraguay

La FIFA sortea hoy los grupos del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Paraguay conoce qué llave ocupa y a qué rivales mide en el certamen más importante del planeta, al que regresa después de tres ausencias consecutivas (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022). La ceremonia, con transmisión de ABC Cardinal 730 AM, empieza a las 14:00, hora de nuestro país.

Debido al Ránking FIFA, la Albirroja de Gustavo Alfaro compone el Bombo 3, en la que también están Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Ninguna de estas selecciones pueden enfrentar al combinado guaraní, que tiene como potenciales adversarios a los integrantes de los bolilleros uno, dos y cuatro.

En el Bombo 1 están los tres anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México) y las demás cabezas de serie, que son España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Por su parte, en el Bombo 2 aparecen Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Por último, el Bombo 4 integran las confirmadas Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los cupos que restan de Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje intercontinental 1 y Repechaje intercontinental 2, que definirán a las selecciones clasificadas en la Fecha FIFA de marzo de 2026.

Sorteo Mundial 2026: Restricciones de FIFA

Por la nueva metodología de sorteo, la FIFA determinó que cada llave debe estar compuesto por un europeo, que también pueden compartir serie hasta un máximo de dos. Con relación al resto de las confederaciones, solo un país por grupo, incluyendo a los procedentes de las dos repescas intercontinentales, que tienen a Nueva Caledonia, Jamaica, Congo, Bolivia, Surinam e Irak.

Los anfitriones, con grupos determinados

Además, el mecanisno ubicó a México en el Grupo A, a Canadá en el Grupo B y a Estados Unidos en el Grupo D. Otra restricción es que Argentina y España y, Francia e Inglaterra solo pueden jugar entre sí en una hipotética final. Por último, las sedes y los horarios oficiales de los encuentros serán elegidos el sábado desde las 14:00, en otro evento organizado por la FIFA.

De esta forma, la selección de Paraguay puede enfrentar en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 a uno de los anfitriones, a uno o dos europeos, a un asiático, a un africano o a uno de Oceanía, dependiendo de como FIFA digite cada llave y del poco porcentaje de azar que tiene el renovado sistema para el sorteo de la primera competencia con un total de 48 selecciones.