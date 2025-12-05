Nacionales
05 de diciembre de 2025 - 15:24

Video: campesinos atropellan la estancia Lusipar y hay heridos y detenidos

Luego de partir de Santa Rosa del Aguaray, campesinos que se autodenominan “sintierras” ingresaron a la zona de la estancia Lusipar, una propiedad administrada por la Senabico. Se produjo un enfrentamiento entre campesinos y policías y ya se reportan heridos y detenidos.

Por ABC Color

Una gran comitiva policial se encuentra en las cercanías de la estancia Lusipar, ubicada Tacuatí, departamento de San Pedro, para evitar el ingreso de los campesinos que buscan ocupar el lugar.

Enfrentamiento entre policías y campesinos en Lusipar.
En un video que se dio a conocer esta tarde, se ve a un grupo de “sintierras” llegar a una de las entradas del lugar en un camión y atropellar el acceso.

Enfrentamiento entre policías y campesinos en Lusipar.
En ese mismo episodio se puede observar que algunos invasores caen de la carrocería y son repelidos, por lo que huyen en sentido contrario. Detrás del camión va un automóvil cubierto con una gran bandera paraguaya, también de los campesinos.

Policías frente a la estancia Lusipar.
Como parte de la acción, se registró un enfrentamiento con disparos por parte de los uniformados, quienes habrían utilizado balines de goma.

Enfrentamiento entre policías y campesinos en Lusipar.
También se reportan heridos y detenidos, pero aún se desconocen datos concretos al respecto.

Entre las primeras imágenes que envían los corresponsales de ABC desde el lugar de los hechos se puede ver que hay personas detenidas y vehículos con daños visibles.

NOTICIA EN DESARROLLO.