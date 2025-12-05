Video: campesinos atropellan la estancia Lusipar y hay heridos y detenidos

Una gran comitiva policial se encuentra en las cercanías de la estancia Lusipar, ubicada Tacuatí, departamento de San Pedro, para evitar el ingreso de los campesinos que buscan ocupar el lugar.

En un video que se dio a conocer esta tarde, se ve a un grupo de “sintierras” llegar a una de las entradas del lugar en un camión y atropellar el acceso.

En ese mismo episodio se puede observar que algunos invasores caen de la carrocería y son repelidos, por lo que huyen en sentido contrario. Detrás del camión va un automóvil cubierto con una gran bandera paraguaya, también de los campesinos.

Como parte de la acción, se registró un enfrentamiento con disparos por parte de los uniformados, quienes habrían utilizado balines de goma.

También se reportan heridos y detenidos, pero aún se desconocen datos concretos al respecto.

Entre las primeras imágenes que envían los corresponsales de ABC desde el lugar de los hechos se puede ver que hay personas detenidas y vehículos con daños visibles.

NOTICIA EN DESARROLLO.