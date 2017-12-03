Escultor de sentimientos

El escultor Juan Pablo Pistilli fue el responsable de tamaña obra. Toda la base revestida de ladrillos también proyectó pensando en los lugareños, ya que la mayoría de los habitantes se dedican a la alfarería, fabricación de ladrillos y tejuelones. “La base de la escultura está hecha con los ladrillos de fabricación local”, expresa Pistilli.

Tiene, además, una estructura interna de hormigón armado revestida de ladrillos. “La escultura fue lograda en chapa de hierro de 5 mm. El metal fue tratado con ácido para lograr un tono cobrizo similar a la tierra. Ese efecto quisimos lograr y llegamos al objetivo”, cuenta Pistilli, quien desde muy temprana edad se inició en el conocimiento de las artes en el taller de su padre, Hugo Pistilli, en el que en forma lúdica concretó, en total libertad, sus primeros juguetes escultóricos. Cursó la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción y realizó estudios de escultura en Chile y Brasil, como así también sobre grabado en Argentina. Lleva realizadas 10 exposiciones individuales y numerosas esculturas de gran formato en nuestro país. Participó de encuentros internacionales de arte público, en los cuales realizó esculturas en Corea del Sur, Bolivia y Argentina, y murales en México y diversas ciudades de Argentina.

Para Juan Pablo, su trabajo representa una absoluta realización. “Dedicarse a lo que a uno le gusta siempre supone un privilegio. Esto es lo que me gusta, apasiona y lo que sé hacer”, dice.

Claro que la figura paterna, el renombrado escultor Hugo Pistilli, a quien —de poeta a poeta— José Luis Appleyard bautizara alguna vez y para siempre “El poeta del metal”, incidió en su camino. “Tuvo una mediación linda en nuestras vidas, pero sin ser determinante. Nos educó en la libertad de decisiones y acciones. Si elegí dedicarme a esto, es porque realmente me llena de satisfacción”, asegura el artista.

La obra forma parte de un proyecto de dotar de esculturas a las ciudades del interior. Ahora le tocó a Tobatí, la segunda más grande de Cordillera en número de habitantes. Su horizonte está surcado por extensas serranías irregulares y ondulaciones, que la convierten en un lugar ideal para los deportes de aventura, como rapel o senderismo.

La religiosidad del pueblo es tal que veneran a la Inmaculada Concepción de Tobatí, que –se dice– es la hermana gemela de la Virgen de Caacupé. Es por eso que la inauguración de la obra coincide con la festividad de Caacupé. “No es casualidad la fecha, es una oportunidad para que la gente aprecie y disfrute de esta ciudad, que tiene bellezas para mostrar”, afirma el escultor.

El nombre de la ciudad deriva del guaraní “tova” (cara) y “tî” (sufijo de morotî, blanco), y se debe a que los indígenas que habitaban estas tierras en la época de la conquista tenían los rostros blancos.

Si bien los pobladores se dedican a la alfarería o la fabricación de ladrillos, el rubro más importante quizás sea el de la artesanía. Está considerada como la capital paraguaya de la artesanía. Por eso existe lo que se conoce como la Villa Artesanal, que es el lugar en el que los artesanos exponen de manera permanente.

Hugo Pistilli invita a conocer la obra que expresa sentimientos, emociones, como el cuidado de la naturaleza, el amor de una madre y la educación que todo cambia. Sin duda trabaja con intensidad. Quiere que el arte llegue a toda la gente, por eso sale “a la calle”. “Buscamos que los lugares sean inclusivos para que las personas puedan venir, sentarse y disfrutar tanto del espacio como del arte”.

Otra propuesta en desarrollo se llama Una canción por ella, que tiene que ver con la no violencia contra la mujer. “La intención es crear un gran mural con mosaicos y, a la vez, generar una catarsis colectiva sobre un tema tan trágico con índices cada vez más altos. También incluye la música titulada Una canción por ella, con letras esperanzadoras”, anuncia.

Pistilli dice que el arte es fundamental para ali­mentar el espíritu. “Los monumentos alimentan el honor y respeto, pero también la empatía, y eso es lo que nos mantiene vivos”, asegura.

Su primer acercamiento a las esculturas fueron los juguetes que hacía con su padre. “Papá tenía una cictroneta y cuando íbamos al taller mecánico siempre encontrábamos piezas del auto que sobraban, y de esas piezas armábamos robots y otros juguetes. El primer robot hasta ahora tengo conmigo”, cuenta.

Mantiene ese espíritu creativo que le lleva a concretar grandes obras. En su trabajo hay movimientos de ideas y sentimientos que solo provoca el arte.

ndure@abc.com.py

Fotos: ABC Color/Heber Carballo/Juan Carlos Meza.