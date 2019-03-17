Una valiosa afición

Más de 200 objetos comprende la exposición de monedas, billetes y condecoraciones organizada por la Asociación de Coleccionistas Numismáticos del Paraguay (Aconupa) en el Centro Cultural de la República El Cabildo.

“Cada uno de ellos con su etiqueta, para detallar lo que se está viendo. Son piezas de 15 coleccionistas de la asociación que prestaron sus materiales para la exhibición”, explica Santiago Andrés Bogado Orué, presidente de la Aconupa.

La muestra es un recorrido por la historia numismática de nuestro país, en la cual, entre variados objetos, se pueden ver monedas del periodo anterior a la emisión de la primera moneda nacional en 1845, además de monedas y billetes de circulación posterior a la primera acuñación, los posteriores a la creación del guaraní, condecoraciones de guerra y otros artículos relacionados.

Bogado comenta que están en exhibición monedas de la época colonial; billetes que se hicieron bajo la presidencia de Carlos Antonio López, con su rúbrica; billetes hechos en plena guerra; los pesos fuertes, que fueron los previos al guaraní; condecoraciones de guerra, monedas de plata y oro. “Una muestra realmente imperdible”, asegura.

Desde su perspectiva, el hecho de compartir con otros coleccionistas aumenta el interés por el coleccionismo y la historia. El hecho de tener una moneda o billete antiguo remonta a épocas pasadas e incentiva a saber más, tanto del material como del entorno en el momento en el que circulaba. “Cada pieza forma parte de un momento de la historia, un momento que quedó inmortalizado en un metal o pedazo de papel”.

Afición costosa

La numismática puede ser una afición costosa conforme la temática seleccionada y el sistema que se implementa para conseguir las piezas. Hay quienes esperan conseguir el material de regalo, como suelen ser las monedas del mundo que trae algún pariente, comprarlas si se consigue a un módico precio o a través de intercambios.

Por otro lado, está el coleccionista más compulsivo, quien paga lo que sea que esté a su alcance por conseguir la pieza que le falta, y allí ya depende de la disponibilidad de cada uno. “Lo cierto es que cuanto más uno invierta, mejores piezas tendrá, y utilizo la palabra inversión porque todo esto tiene un valor. Al final, es un ahorro que uno va haciendo”, refiere.

Para Bogado, no es difícil dedicarse a la numismática en nuestro país. Aquí radica la importancia de formar parte de una asociación que asesore. Muchos socios que ingresan, con el tiempo, se dan cuenta de cuánto les ayudó para crecer y ordenar sus colecciones, y ponerse más selectivos. “Si bien es cierto que en otros países están muy avanzados, en Paraguay está naciendo la buena costumbre de conservar las piezas y valorarlas”.

Reconoce que, a veces, es difícil conseguir una pieza. Hay materiales que son muy escasos, ya sea por su baja emisión o porque no fueron guardados en cantidades, así como también hay hermosas monedas y billetes que son fáciles de conseguir y lucen bastante dentro de una colección. “Las formas de conseguir son múltiples, pero los métodos más frecuentes son por internet, en sitios de subastas, redes sociales y haciendo buenos contactos”.

Las más fáciles de conseguir

Las monedas son más fáciles de conseguir que los billetes. Por citar un ejemplo, completar una colección de todas las monedas que circularon en el Paraguay puede tomar muy pocos meses, inclusive días si se tiene un buen presupuesto, pero completar la colección de todos los billetes que circularon en el Paraguay es prácticamente un mito. “Hay algunos billetes de los primeros que ni por fotos conocemos. Pero tampoco todas las monedas son fáciles de conseguir”.

Según Bogado, para tener identidad, necesitamos conocer la historia, y difundirla a través de la numismática es una linda manera de crear cultura. “Desde Aconupa queremos que se valoren las reliquias de nuestro país, y se enseñe sobre las monedas y billetes en las escuelas desde el lado histórico. También presentamos una propuesta al Senado para declarar Día Nacional de la Numismática la fecha en la que se dictó la primera ley de acuñación de nuestra propia moneda, el 27 de noviembre de 1842”.

Otro de los objetivos es tener injerencia en la elaboración de los diseños de monedas y billetes que emite el Banco Central del Paraguay, para no incurrir, por ejemplo, en errores iconográficos, como con los que cuentan, actualmente, los billetes de G. 2.000 y G. 10.000; proponer la emisión de más monedas conmemorativas; renovar el concepto de que solo los héroes de guerra tienen protagonismo histórico, sino también gente que ha hecho mucho por el desarrollo del país en varias facetas y, por qué no, lugares o sitios naturales que merecen quedar retratados en estos materiales.

Asunción Coin Show

Uno de los proyectos más ambiciosos del año es realizar el II Asunción Coin Show. El primero fue realizado en el 2018 y tuvo la presencia de disertantes y comerciantes internacionales. El evento fue declarado de interés cultural nacional por la Secretaría de Cultura, se dieron conferencias de destacados historiadores y numismáticos.

“Para este año, queremos realizar un evento aún mejor. También tenemos proyectado realizar una exposición en Ciudad del Este; ya hemos realizado en Coronel Oviedo y Encarnación”, indica.

La muestra estará abierta durante todo marzo y podrá ser visitada de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00. Sábados, domingos y feriados, de 10:00 a 17:00. El acceso es libre y gratuito.

Aconupa

La Asociación de Coleccionistas Numismáticos del Paraguay (Aconupa) fue fundada el 12 de abril de 2015 por un grupo de amigos y conocidos de, aproximadamente, 10 personas, quienes consideraron la posibilidad de unir a los coleccionistas numismáticos y formar un grupo jurídicamente constituido que difundiera los conocimientos, y compartiera la misma pasión por las monedas y billetes, y la historia de estos.

Actualmente, Aconupa está conformada por 57 socios, distribuidos en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Pilar, Paraguarí, Coronel Oviedo, Villarrica, Yhú y San Bernardino. También está integrada por un socio radicado en Barcelona, España, quien en unos días representará a la asociación en una exposición numismática en la madre patria. Los socios menores de edad tienen exonerada la cuota mensual por la membresía.

