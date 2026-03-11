Video: impactante choque frontal se cobra la vida de otro motociclista

Un hombre de 42 años, identificado como René Claudelino Lugo Aguilera, circulaba en su motocicleta sobre la ruta General Eugenio A. Garay. Según la imagen captada por una cámara, al alcanzar la intersección de la calle Cañada Solís del barrio Laurelty, el motociclista hizo una maniobra por la cual invadió el carril contrario y terminó impactando de forma frontal contra un camión.

En el vídeo se observa que la moto se dirigía a una velocidad considerable sin dar tiempo a la reacción y, tras el choque, el conductor terminó tirado sobre la ruta. Bomberos voluntarios de Luque lo trasladaron hasta el hospital regional de esa ciudad, donde se confirmó el fallecimiento.

El camión de la marca Mitsubishi, a nombre de la empresa Yasy Porã SA, iba guiado por Dionisio José Ortíz Rodas (56) y lo acompañaba Felipe Arnaldo Resquín Salcedo (49). Este último fue auxiliado por los bomberos tras quedar atrapado dentro del habitáculo del vehículo. Como consecuencia del impacto, resultó con una herida en la pierna derecha.

De acuerdo al reporte de la Comisaría 65ª de Calle’í, el suceso ocurrió a las 4:00 de este miércoles.