Guadalupe Aveiro y su historial de polémicas: quién es la senadora que reemplaza a Erico

La dirigente colorada Guadalupe “Lupe” Aveiro volvió este miércoles al Congreso Nacional, esta vez para ocupar una banca en el Senado como suplente de Erico Galeano, quien enfrenta un proceso judicial por presuntos vínculos con el narcotráfico.

No es la primera vez que Aveiro llega al Poder Legislativo en calidad de suplente.

Su trayectoria política ha estado marcada por episodios controvertidos, tanto en el ámbito judicial como en el político.

De modelo a dirigente colorada

Antes de su incursión en la política, Aveiro se hizo conocida en el ámbito mediático como modelo. Posteriormente, se incorporó a la actividad partidaria dentro del Partido Colorado.

Durante varios años presidió la Seccional Colorada N° 2 de Asunción y fue cambiando de movimiento interno con el paso del tiempo.

En distintos momentos militó en Fuerza Republicana y más tarde pasó a Honor Colorado.

Denuncia por supuesto abuso de menores en 2012

Uno de los episodios más controvertidos de su historial ocurrió en 2012, cuando fue denunciada por supuesto abuso de menores por una niñera de 14 años que trabajaba en su casa.

A raíz de esa denuncia, Aveiro fue imputada por coacción sexual y abuso sexual en calidad de cómplice e, incluso, llegó a cumplir arresto domiciliario.

Según el relato de la denunciante, durante una reunión nocturna realizada en la vivienda de Aveiro, la adolescente habría sido llevada desde su habitación hasta el lugar donde estaban los invitados. Allí, según la denuncia, le habrían suministrado una sustancia que la dejó inconsciente y posteriormente habría sido víctima de abuso.

Aveiro sostuvo que, si bien la reunión ocurrió, los hechos denunciados no sucedieron. Indicó que al día siguiente le informaron que la niñera había amanecido en su dormitorio con otro empleado, motivo por el cual decidió despedirla. Finalmente, la dirigente colorada fue sobreseída.

El escándalo de la “niñera de oro”

En octubre de 2013 estalló el caso conocido como “niñera de oro”, que involucró a su entonces pareja, el exsenador cartista Víctor Bogado.

La investigación reveló que Guadalupe Quintana, quien se confirmó que se desempeñaba como niñera de los hijos de la pareja, figuraba simultáneamente como funcionaria de la Cámara de Diputados y de la binacional Itaipú Binacional, mientras acompañaba a la familia en viajes al exterior.

Por este caso, Bogado fue condenado por cobro indebido de honorarios a un año de pena privativa de libertad, con suspensión de la condena. La niñera implicada recibió una pena de un año y seis meses de prisión.

Denuncias de planillerismo en la Municipalidad

Aveiro también fue cuestionada por supuestos casos de planillerismo en la Municipalidad de Asunción.

En 2010 fue designada directora de Relaciones Internacionales de la comuna capitalina. Posteriormente, una investigación periodística de ABC Color reveló que en 2017 figuraba como comisionada en la oficina del concejal colorado Julio Ullón, aunque no se presentaba a trabajar y fue descubierta en horario laboral fuera del recinto municipal.

Su primer ingreso al Congreso en 2022

Aveiro ya había ingresado al Congreso en marzo de 2022, cuando juró como diputada suplente en reemplazo de Juan Carlos Ozorio, quien fue imputado por la Fiscalía por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Su breve paso por la Cámara de Diputados también generó polémica. Apenas dos días después de jurar, no asistió a la sesión en la que debía elegirse la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

Su ausencia fue interpretada como un respaldo al cartismo, que buscaba mantener en la presidencia de Diputados a Pedro Alliana.

Cambios de movimiento dentro del Partido Colorado

Aunque inicialmente su ingreso a Diputados se interpretó como un respaldo al oficialismo de entonces, vinculado a Fuerza Republicana, posteriormente Aveiro volvió a alinearse con el movimiento Honor Colorado.

En junio de 2022, la propia legisladora hizo público su retorno al cartismo al aparecer en una fotografía junto al expresidente Horacio Cartes.

Polémica por intento de ingreso al Club Centenario

Tras el fin del periodo legislativo en 2023, Aveiro se mantuvo alejada del foco mediático hasta que en julio de 2024 surgió una nueva controversia.

Socios del exclusivo Club Centenario iniciaron una campaña para rechazar una supuesta solicitud de ingreso presentada por Aveiro y su expareja Bogado.

La iniciativa reunió unas 775 firmas y finalmente la comisión directiva del club informó que el tema no sería tratado, ya que la solicitud fue retirada de manera temporal.

Regresa al Senado en reemplazo de Erico Galeano

Este miércoles, Aveiro volvió al Congreso, esta vez como senadora suplente, nuevamente en reemplazo de un legislador vinculado a investigaciones por narcotráfico.

En esta ocasión ocupa la banca de Erico Galeano, excartista procesado por presuntos vínculos con el crimen organizado.