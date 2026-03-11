Meteorología: alertan de nuevas lluvias y tormentas hoy en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 4:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían afectar a los tres departamentos de la Región Occidental – concretamente al oeste de Presidente Hayes, el noroeste de Alto Paraguay y el sur y noroeste de Boquerón - durante la mañana.

Lea más: ¡Atención! Se aproximan tormentas con vientos de hasta 90 km/h

Las lluvias y tormentas continuarían en la mayor parte del país mañana jueves, pero las condiciones del tiempo mejorarían el viernes.

Ambiente caluroso

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los índices se mantendrían similares mañana y subirían levemente el viernes, con una máxima de 34 grados en la capital.