11 de marzo de 2026 - 05:21

Meteorología: alertan de nuevas lluvias y tormentas hoy en Paraguay

Higinio Ruiz Díaz

El pronóstico para este miércoles vuelve a ser de precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo. Está activa una alerta de “fenómenos de tiempo severo” para los tres departamentos del Chaco.

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 4:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían afectar a los tres departamentos de la Región Occidental – concretamente al oeste de Presidente Hayes, el noroeste de Alto Paraguay y el sur y noroeste de Boquerón - durante la mañana.

Las lluvias y tormentas continuarían en la mayor parte del país mañana jueves, pero las condiciones del tiempo mejorarían el viernes.

Ambiente caluroso

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco.

Los índices se mantendrían similares mañana y subirían levemente el viernes, con una máxima de 34 grados en la capital.