Zumba por el mundo

El instructor de zumba Willian Flores (24) nació en Perú, creció en Chile y vive en Suecia dando clases de esta modalidad fitness que combina baile con rutinas aeróbicas y, actualmente, se practica en unos 250 países. Recientemente, visitó nuestro país para el evento Zumba con ellas, realizado en el marco de los festejos por el Día de la Mujer Paraguaya.

A pocas horas de abordar su vuelo rumbo a Bolivia, Willian habló con ABC Revista y dijo que se lleva una imagen maravillosa de los paraguayos, sorprendido por la “buena onda” de la gente, en especial los organizadores del evento, quienes realizaron un despliegue impresionante en cuanto a difusión, apoyo y participación del público y que, difícilmente, se pueda replicar en otros países.

“Desde que llegué al Paraguay, me sorprendió la humildad de la gente, algo que me hace valorar aún más el placer de las pequeñas cosas de la vida; con el correr de los días, me fue asombrando el destaque que se le dio al evento y el cariño que fui recibiendo de todas las personas. Una de las cosas que más me sorprendió fue que muchas personas conocían mi canal de YouTube; eso fue totalmente inesperado y una fantástica sorpresa”, señala.

Flores viajó a Suecia cuando tenía apenas 12 años para dedicarse al fútbol, pero con el tiempo se volcó a otras disciplinas deportivas con las que creyó que tendría más futuro, como el fitness. Hace unos años, cuando la zumba empezó a difundirse en Suecia, rápidamente captó su interés y con el tiempo logró certificarse como instructor. Ahora, se dedica a difundir esta disciplina a nivel global.

Esta gira, que empezó en nuestro país, recorrerá Bolivia, Brasil, Chile y culminará en Perú. “Quise terminar allí para tener un tiempo y así disfrutar de mi tierra natal. Vuelvo después de casi 15 años y será toda una experiencia encontrarme con mi familia y poder disfrutar de mi país”, dice con emoción. Luego irá de gira a Asia, un continente que representa una experiencia totalmente nueva para él.

Sobre la zumba, William dice que es una manera muy fácil de ingresar al mundo del fitness, especialmente por abrirles las puertas a personas de todas las edades. “Las personas empiezan porque quieren bajar de peso, y esta es una forma de entrenamiento que está repleta de alegría y compañerismo. Muchas veces, es difícil introducir a cierto tipo de personas a una rutina de ejercicios, ya que llevan un estilo de vida completamente diferente. En cambio, con esto –muchas veces sin entender cada paso– siguen el ritmo, se mueven, ejercitan su cuerpo y pierden peso. La felicidad que se transmite antes, durante y después de la rutina hace que uno quiera volver siempre. Así, muchas veces, uno no se da cuenta hasta que ya ha bajado entre 15 y 20 kg en apenas dos o tres meses”, comenta.

El instructor explica que es perfectamente posible lograr perder peso combinando media hora de entrenamiento, de cuatro a cinco veces por semana, con una alimentación balanceada. “No es necesario hacer una dieta estricta; solo se debe consumir nutrientes suficientes para obtener energía y comer un poco menos de lo que uno acostumbra normalmente”.

Ejercicios con alegría

La zumba es una disciplina que arrancó en Colombia hace apenas una década. Pero fue en los Estados Unidos que su creador, Beto Pérez, logró la “explosión” de la modalidad al crear una empresa; actualmente, está presente en 250 países. Su rápida difusión se debe a que es considerada como una de las formas más divertidas de hacer ejercicios, pues las rutinas varían de acuerdo al ritmo de las músicas de moda, como el reguetón, la cumbia, la salsa, el merengue y otros.

alejandra.rojas@abc.com.py