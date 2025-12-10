Tere Codas y Didier Arias celebraron los 9 años de sus mellizos Bruna y Renzo

Bruna y Renzo Arias Codas, hijos de María Teresa Codas Zavala y Didier Arias llegaron a los 9 años de vida y sus orgullosos papis los llenaron de mimos y buenos deseos.

“Hoy están de cumple ellos… ¡Mis mellis tan adorados, quienes despiertan un amor incesante en mí y en todos nosotros! ¡Quienes llenan la casa de una complicidad que es difícil de explicar!“, comenzó escribiendo Tere Codas en su cuenta de Instagram junto a las postales familiares.

Lea más: Tere Codas recibió sus 40 años rodeada de sus seres más queridos

“¡Gracias a Dios por tanto! Por sus vidas, por estos 9 años de tantas alegrías, risas, llantos, preocupaciones, lecciones… pero, por sobre todo, ¡muchísimo amor! Que sean muy felices mellis de mi corazón", destacó emocionada Tere Codas.

Lea más: Tere Codas y Didier Arias cumplieron 12 años de casados

María Teresa Codas y Didier Arias unieron sus vidas en matrimonio en agosto de 2011 ante el altar de la Iglesia Santísima Trinidad. Así que, ya llevan 14 años de casados y son padres de tres hijos: Didier y los mellizos Bruna y Renzo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy