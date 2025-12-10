Guaraní anunció a cuatro bajas para la temporada 2026

Guaraní anunció a las primeras bajas del plantel para la temporada 2026. El club de Dos Bocas confirmó las salidas de William Mendieta, Juan Patiño, Aldo Maíz y Gustavo Marecos. “William Mendieta, Aldo Maíz, Juan Patiño y Gustavo Marecos no continuarán en el club. Agradecemos su profesionalismo y les deseamos éxitos en futuros desafíos”, publicó en redes sociales.

El Aborigen, que hasta el momento no presentó a ningún refuerzo para la siguiente temporada, culminó el año con el vicecampeonato en el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y con la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Por ende, el Legendario que dirige Víctor Bernay tendrá doble competencia en el primer semestre del próximo curso.