Este es el “producto estrella” en el remate de la DNIT

Guillermo Molinas, de la coordinación operativa de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), explicó que la lista de productos es amplia, incluyendo desde productos electrónicos hasta vehículos de gran porte, dentro del marco del remate.

“Normalmente lo que se quiere mucho son los vehículos. El producto estrella de este remate son los camiones Scania, que si bien son usados, generan gran interés. También se subastan otros autovehículos y motocicletas, que suelen tener un valor más alto en el mercado”, indicó.

La base imponible total de los productos supera los G. 3.000 millones. “Queremos obtener por lo menos 2.000 [millones]”, especificó.

En la experiencia anterior, la recaudación superó ese monto, aunque en aquella ocasión contaban con una mayor cantidad de ítems.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Estas son las 10 empresas que más aportaron al fisco en 2024

¿Quiénes pueden participar?

Cualquier ciudadano, sea paraguayo o extranjero, puede participar presentando la documentación correspondiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La invitación está abierta a todos los interesados, ya que se pueden encontrar “muy buenos objetos” a “muy bajo costo”, lo que lo hace “bastante rentable”.

¿Qué pasa con el dinero recaudado?

Los fondos recaudados ingresan a la DNIT y su disposición depende de la dirección de la institución, destinándose a los objetivos generales de la entidad. No hay un fin específico preestablecido para dicho dinero.

Para los ítems que no se logren rematar, se establece una retasa, que implica una rebaja porcentual del precio para un siguiente remate.