INFORMACIONES RURALES

Sembrar aprovechando lluvias

El agrometeorólogo argentino ingeniero Eduardo Sierra, destacó en un webinar organizado por la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), que los productores deben aprovechar estas semanas para sembrar, ya que los meses de octubre, noviembre y diciembre habrá pocas lluvias. El ingeniero Luis Cubilla, técnico asesor destacó que aquellos productores que cuenten con el sistema de siembra directa para mantener la humedad de sus suelos serán los que correrán con cierta ventaja, frente a aquellos productores que trabajan con suelo desnudo y pueden sufrir problemas de evapotraspiración.

Congreso Ganadero

La Asociación Rural del Paraguay organizará el 8º Congreso Ganadero del Paraguay que llevará la denominación de “Construyendo las bases para la ganadería del futuro” a realizarse del 11 al 15 de octubre de 2021. Esta actividad se viene desarrollando cada dos años y como ya es tradicional se tienen previstas interesantes charlas con disertantes nacionales e internacionales, además de experiencias con impacto positivo dentro de lo que es el sector pecuario. El titular de la ARP, doctor Pedro Galli insto a técnicos, estudiantes y todos aquellos interesados, a participar de la importante actividad.

Soja impacta en la economía

Cerrado el octavo mes del año, la exportación de soja permitió un ingreso de US$ 2.338 millones, unos US$ 700,7 millones más que el mismo periodo de la temporada anterior, en el que ingresaron US$ 1.637,5 millones, conforme los datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Según el informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), durante el mes de agosto se exportaron 4.9 millones de toneladas de soja en grano, que significan una reducción de 62.262 toneladas o un 1,2 % en relación con el mismo periodo del año anterior.

Asciende importación de automotores

Según la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), al cierre del mes de agosto de 2021, se registró la importación de 16.386 vehículos livianos (20,0%) y 1.159 camiones nuevos (16,5%), lo cual representa un total de 17.545 unidades, teniendo un aumento de 19,7% respecto al 2020, cuando fueron importados 14.652 unidades. Los minibuses mantuvieron variaciones negativas de -15,4%. Los camiones ascendieron 17,3% y los ómnibus tuvieron un descenso de -11,1% respectivamente.

Potencial de exportación de Paraguay a Egipto

El Comité Conjunto del Acuerdo de Libre Comercio (ALC), suscrito entre el Mercosur y la República Árabe de Egipto, podría traducirse en importantes beneficios, ya que la exportación de Paraguay a ese mercado ronda los US$ 30,4 millones. El mencionado acuerdo se encuentra vigente desde septiembre de 2017, y fue aprobado por Ley de la Nación N° 5563/2016. Este comité tiene a su cargo la administración del acuerdo y el aseguramiento de su adecuada implementación, así como de determinar los medios para profundizar el alcance del mismo y la cooperación entre las partes.