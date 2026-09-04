30° Aniversario Shopping Mariscal
04 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Tres décadas latiendo al ritmo de “la madre de ciudades”

Desde su apertura, en 1996, Mariscal se convirtió en un punto de encuentro para generaciones de asuncenos, además de acompañar la transformación urbana y comercial de la capital del país.
Desde su apertura, en 1996, Mariscal se convirtió en un punto de encuentro para generaciones de asuncenos, además de acompañar la transformación urbana y comercial de la capital del país.Archivo, ABC Color

Hubo una época en la que para hacer compras, encontrarse con alguien o buscar novedades había que ir al centro de Asunción, pero en 1996, ese mapa comenzó a cambiar cuando el entonces Mariscal López Shopping abrió sus puertas en Quesada y Charles de Gaulle.

Por ABC Color

Esa zona se convirtió rápidamente en uno de los principales polos comerciales y urbanos de la capital.

La inversión inicial rondó los US$ 13 millones, pero el verdadero impacto del Mariscal no puede medirse solamente en metros cuadrados, locales o inversiones.

Su llegada ayudó a transformar la dinámica de Villa Morra y de su entorno.

El crecimiento comercial que se produjo alrededor del centro de compras convirtió el área en una zona atractiva para vivir, invertir, trabajar y emprender.

El propio desarrollo inmobiliario terminó acompañando esa transformación.

La historia institucional del Mariscal destaca una filosofía basada en la relación entre talento humano, locatarios, propuesta comercial y clientes, además de una vocación por acercarse a la comunidad mediante actividades culturales.

Para algunos emprendedores, el Mariscal fue una puerta de entrada, como para Alejandra Burró, quien en 1996 fundó Boarding Pass en un pequeño local del shopping.

Aquel espacio fue el punto de partida de una empresa que creció con el tiempo.

Marcas nacionales y extranjeras presentes en el centro comercial desde sus inicios, para satisfacer la demanda.
Marcas nacionales y extranjeras presentes en el centro comercial desde sus inicios, para satisfacer la demanda.

También el arte encontró allí una nueva vidriera. La artista Verónica Torres decidió abrir en 1996 un espacio en el shopping.

Su apuesta era llevar las obras a la mayor cantidad posible de público.

Hay otra historia que resume todavía mejor la capacidad del Mariscal para conectar realidades distintas: el Agroshopping, que nació en 1998 con apenas unas mesas de productores hortícolas. Hoy es una plataforma para decenas de productores y emprendedores.

En estos 30 años, el Mariscal acumuló miles de historias convirtiendo al lugar en parte de la memoria urbana de varias generaciones.

Su propia evolución física refleja ese recorrido. La demanda llevó a ampliar el complejo y conectar nuevos espacios mediante un puente. En 2016, incorporó nuevos locales y un edificio corporativo.

La historia del Mariscal también es la historia de quienes dieron vida a sus pasillos y locales.
La historia del Mariscal también es la historia de quienes dieron vida a sus pasillos y locales.

Más adelante, la creación de Plaza Mariscal y Mercado Mariscal abrió el complejo hacia el entorno y generar una relación más fluida con el barrio.

Hoy Mariscal ya no se define únicamente como un shopping, porque reúne el centro comercial, Mariscal Central, Agroshopping, Plaza Mariscal, Centro de Convenciones Mariscal y Atlas Center, ampliando las posibilidades de gastronomía, entretenimiento, negocios, eventos y encuentro.

Por eso, ahora que el Shopping Mariscal pasa a llamarse simplemente Mariscal, el cambio de nombre también puede leerse como una declaración de identidad: ya no se trata solamente de un centro de compras, sino de un espacio urbano que durante tres décadas aprendió a evolucionar junto con Asunción.