Estandarización inteligente y eficiente

La gerente de operaciones de Pizza Hut, Jessica Tapia, menciona que la estandarización y digitalización integral de los procesos son claves en el día a día.

Mantener el equilibrio entre el sabor global y la realidad local representa un desafío operativo complejo.

Tapia identifica como principal reto garantizar la uniformidad del producto, superando variables locales como la disponibilidad de insumos y las condiciones logísticas. Lograrlo exige una coordinación milimétrica entre abastecimiento, control de calidad y ejecución en cada restaurante.

En un negocio de alto volumen, la eficiencia es primordial. La gestión que más impacta, según Tapia, es la estandarización inteligente, apoyada en tecnología y un control riguroso de la cadena de suministro. No se trata de una rigidez operativa, sino de reducir la variabilidad para combinar velocidad y calidad, manteniendo la esencia de la marca en cada entrega.

