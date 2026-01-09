Expansión con estructura sólida

La empresa opera bajo un estricto plan estratégico anual con metas claras por marca y local. Desarrolla proyectos rentables, controla sus líneas diaria, semanal y mensualmente, y establece rutinas de trabajo alineadas para garantizar una gestión excelente. Este modelo permite alinear la estructura con los ingresos, optimizar costos y fomentar un equipo cohesionado.

Mirando al futuro, su mayor desafío es mantener la calidad durante su expansión continua y la incorporación de nuevas marcas. Para ello, centrarán su innovación en tecnología y automatización de procesos, renovando sus sistemas de control para ganar eficiencia sin comprometer el alcance ya construido. “Sobre todo mantener la calidad en paralelo a un continuo crecimiento” y además “buscamos incorporar nuevas marcas y unidades de negocios”.