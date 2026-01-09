Preferencia del consumidor como prioridad

La adaptación es constante, dice Jiménez al detallar esta estrategia. Frente a cambios en preferencias, la compañía apostó por campañas dinámicas, impulsadas por escucha activa al consumidor local. Esto se traduce en contenidos digitales y experiencias omnicanal, manteniendo la identidad global de las marcas con una ejecución culturalmente relevante para Paraguay.

La estrategia se sostiene en dos pilares, dice: consistencia y adaptación. “El marketing fue siempre una herramienta estratégica, no solo comercial”, afirma Jiménez. Esto implicó invertir en innovación y comunicación en diversos contextos, respaldados por un trabajo en equipo transversal.

Ante la demanda de sostenibilidad, explica, que South Food impulsa acciones reales como optimización de procesos, reducción de desperdicios y selección de proveedores alineados. Es un camino progresivo, medible y parte de su cultura interna.

Adelanta que para el futuro la visión se enfoca en innovación y conexión emocional. La digitalización, personalización, nuevas tecnologías en puntos de venta y programas de fidelización robustos serán claves para fortalecer el liderazgo y conectar con nuevas generaciones.

El mayor hito, enfatiza Jiménez, es haber convertido marcas globales en referentes locales. “Cumplir 32 años en Paraguay es el resultado del trabajo de muchas personas y de una visión clara de crecimiento a largo plazo”, avanzado en un ciclo de éxito que mira hacia el futuro.