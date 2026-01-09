Sistema logístico preciso y robusto

La piedra angular es un centro logístico centralizado, ubicado estratégicamente para optimizar la distribución nacional.

“Este centro permite una mejor planificación de rutas, control de inventarios y reducción de tiempos de entrega”, explica Ramírez. Esta centralización no es solo una cuestión de ubicación; es la base para una estandarización absoluta de los procesos, asegurando que cada elección del consumidor cumpla con los mismos estándares de calidad en cualquier punto del territorio.

Frente a los desafíos inherentes al sector alimentario, la tecnología es el aliado clave. El centro está equipado con infraestructura de avanzada: cámaras de frío, depósitos secos con control climático y sistemas integrales de seguridad alimentaria. “Esto permite un manejo eficiente de stocks y un transporte más organizado”, destaca la ejecutiva que añade que la trazabilidad es total. Además, cuetan con un riguroso respaldo de controles de calidad y auditorías externas periódicas que vigilan toda la cadena, desde el ingreso de los insumos hasta la entrega final.

Pero la eficiencia hoy no se entiende sin responsabilidad. La sostenibilidad se integra formalmente en la estrategia logística. “Mediante la optimización de rutas de distribución contribuimos a la reducción del consumo de combustible”, señala Ramírez. Estas acciones se complementan con una gestión responsable de residuos, el uso eficiente de recursos y la priorización de proveedores locales certificados, construyendo una cadena de valor consciente de su impacto ambiental y social.

La logística de South Food va mucho más allá del transporte. Es un ecosistema de precisión, calidad y compromiso que funciona como la columna vertebral de su operación. Garantiza la consistencia que exigen las marcas globales, responde con agilidad a las demandas del mercado local y se reinventa con un enfoque sostenible. La logística precisa sustenta el crecimiento de la empresa y que se posiciona como un activo clave para su futuro.