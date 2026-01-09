South Food celebra 32 años liderando el mercado

Fundada el 28 de diciembre de 1993 con la apertura del primer Pizza Hut del país, South Food no ha parado de crecer.

“Pizza Hut fue la primera marca multinacional de comidas en Paraguay. Hay un antes y un después tras su llegada”, afirma Biedermann. Hoy, esta marca líder culminó el 2025 con 34 locales.

A ella se sumó KFC en 2014, que ya cuenta con 12 restaurantes. En total, la empresa opera 46 locales y emplea a más de 700 colaboradores que son el pilar de este gran crecimiento y protagonistas también de esta celebración.

Los hitos de estas más de tres décadas son numerosos. La compañía no solo introdujo conceptos innovadores, sino que estandarizó procesos de altísima calidad, implementó un servicio de delivery profesional y online, y desarrolló una robusta cadena de proveedores locales, a través de la que el 80% ya son auditados como clase mundial. “Cambiamos el concepto de comer pollo en el país con el mejor pollo frito del mundo”, destaca el ejecutivo al referirse a KFC.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Frente a una competencia creciente, la estrategia se mantiene en pilares inquebrantables: ofrecer el mejor producto y servicio. “La base nunca cambia”, asegura Biedermann. Sobre ella, la empresa se adapta con innovaciones, lanzamientos de productos y nuevos formatos de locales, como minilocales.

La tecnología y las redes sociales son clave para mantenerse vigentes y conectar con las nuevas generaciones, para quienes estas marcas ya son icónicas.

Entre tanto, los planes de expansión son ambiciosos. South Food proyecta sumar más locales tanto con Pizza Hut como con KFC en los próximos tres años.

“Seguiremos con un gran crecimiento”, anuncia Biedermann, quien además evalúa traer una nueva marca internacional al país. El camino, marcado por la excelencia y la evolución constante, promete seguir escribiendo la historia del sector gastronómico paraguayo.

Pizza Hut fue la primera marca multinacional de comidas en Paraguay. Hay un antes y un después tras su llegada”. Guillermo Biedermann.