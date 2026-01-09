Talento que transforma

Carmen Bráez, Gerente de Talento Humano, rememora que la estrategia se inició con un enfoque operativo y administrativo, centrado en robustecer procedimientos. Con el correr de los años, dio un giro crucial hacia las personas. El objetivo se redefine: potenciar el talento interno, fortalecer el clima organizacional y construir una cultura propia que priorice una experiencia positiva para cada funcionario.

La última década marcó una aceleración, impulsada por la tecnología y la diversidad generacional. Los programas de capacitación dejaron atrás modelos estáticos para adoptar formatos dinámicos y contenidos digitales. Esta transformación permite entrenamientos y reentrenamientos ágiles, adaptados a las tendencias del sector alimentario y a las necesidades de aprendizaje actuales.

Mirando al futuro, la visión para atraer y retener el mejor talento es clara: construir una marca empleadora auténtica. “Se centra en seguir construyendo una cultura inclusiva y flexible”, destaca Bráez. El compromiso es desarrollar continuamente a los colaboradores, proporcionarles un bienestar integral y fomentar un entorno de reconocimiento que valore su esfuerzo diario.

La meta final es crear una relación de valor mutuo, un compromiso que incentive una trayectoria de largo plazo. South Food consolida así un modelo donde las personas no son solo un recurso, sino el alma de su crecimiento sostenible.

