Valores que van de generación en generación

“Solo para tener como referencia de los números de aquella época y la actual, diría que mi establecimiento, que ahora ya es manejado por mi hijo, produce hoy en día seis mil litros diarios, más que toda la cantidad de los 100 productores que aportaron para Lactolanda en su inicio”, señala con orgullo.

Cuando el sachet de Lactolanda hizo su aparición, la reacción del mercado no fue para nada buena. “El asunceno no quería ni mirar de reojo este producto. Entonces decidimos regalar el producto, diez litros de leche en sachets de medio litro, para cada almacén y copetín de una determinada zona, para que prueben su venta. A la semana siguiente ya solicitaron la compra de 30 litros. Hasta que se logró convencer al consumidor que era posible envasar la leche con alta calidad en sachet”, señala.

En 1982, hace 40 años, Lactolanda iniciaba su comercialización. A principio de la década de los 90, la tecnología del envasado en tetra pak llegaba a Lactolanda y así se cumplía otro gran desafío. Sin embargo, en los inicios de Lactolanda era impensable contar con semejante tecnología. Además de compleja era muy costosa. De todas maneras, Lactolanda tuvo una aceptación muy positiva, y rápidamente se posicionó como una de las marcas más preferidas.

“Hay principios y valores que se transmiten de generación en generación, y no se alteran. La honestidad, el orden y la disciplina no se negocian. Es la carta de presentación de la antigua generación, de mi generación y de la actual, y ojalá así sea siempre. Pero ojo, como toda comunidad hay que estar atentos para no caer en ciertas tentaciones. Estamos conscientes de que como empresa líder en el rubro, debemos ser ejemplos para los demás”, sostiene.