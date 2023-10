Un festejo que trasciende

El 1 de setiembre inició y estará vigente hasta el 28 de diciembre, la promoción de aniversario de Coomecipar, en la que participan todos los socios que soliciten créditos desde G. 10.000.000 en adelante durante este periodo. “Todos los asociados que cumplan con las condiciones tienen la oportunidad de participar en sorteos mensuales de Televisores Smart de 50″ y en el gran sorteo final de un Paquete de viaje All Inclusive para 2 personas a Cancún y un All New Tucson 0 km 2023″, indica el licenciado Eladio González, gerente administrativo de Coomecipar.

Asimismo, actualmente todos los socios pueden realizar sus compras con tarjetas de crédito en hasta 12 cuotas sin intereses, una promoción exclusiva que se realiza cada 19 del mes.

Además de estas promociones, la cooperativa ha organizado una serie de actividades en Asunción y en el interior del país para conmemorar esta significativa fecha. Entre ellas, destaca el gran Concierto de Gala que se llevará a cabo esta noche desde de las 21:00 en el Banco Central del Paraguay (BCP), con la participación de destacados artistas nacionales bajo la dirección artística del maestro Óscar Fadlala Safuán; y una Cena de Gala que se realizará en Talleyrand Costanera el sábado 21 de octubre.

Asimismo, para el Día Aniversario, la Cooperativa organizó actividades especiales para todos los que acudan a sus locales de atención, donde se los recibirá con una ambientación festiva.

“En Coomecipar nos sentimos sumamente orgullosos de la confianza que tantos socios depositan en nuestra gestión, eligiéndonos para alcanzar sus objetivos. Esta celebración es un testimonio del compromiso de la cooperativa con ellos y con la comunidad en general”, finaliza el licenciado González.