Calidad y mejora continua, el sello de Coomecipar

“Con esta mudanza buscamos que cada visita al local de Villa Morra sea más satisfactoria, gracias a zonas de espera confortables, equipamiento mobiliario y equipos bien distribuidos y un estacionamiento exclusivo, pensado para facilitar el acceso en una franja de la ciudad muy concurrida. Además, renovamos por completo este local, dotándolo de una infraestructura física y tecnológica adecuada para atender a los socios en un ambiente más confortable”, explicó el Mgtr. Jorge Mongelós Maciel, gerente de Agencias y Sucursales.

Destacó que aunque la cooperativa avanza con firmeza en su transformación digital mediante herramientas como Serviweb, la App Coomecipar y la Agencia Digital, los locales físicos continúan desempeñando un rol esencial. Estos espacios no solo permiten realizar trámites y consultas de manera personalizada, sino que se han convertido en lugares de encuentro donde se escucha, se orienta y se acompaña a los socios.

Con cinco sucursales en el interior y seis agencias en el departamento Central, Coomecipar garantiza una cobertura amplia y accesible en todo el país, con presencia en Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica, Concepción y Pedro Juan Caballero, además de su Casa Central en Asunción y locales de atención en San Lorenzo, Shopping Multiplaza, Luque, Hospital de Clínicas e Itauguá.

Cuidado integral de la salud con calidad y calidez

En paralelo, el cuidado de la salud ocupa un lugar central en la agenda de la cooperativa. La Medicina Prepaga de Coomecipar, el Servicio de Protección a la Salud (SPS) y sus servicios médicos —que incluyen una clínica propia y un laboratorio con tecnología avanzada— celebran su trayectoria y renuevan su compromiso de brindar una atención integral, profesional y cercana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Cuidar la salud de los socios es estar cerca en cada etapa de la vida. La medicina prepaga, junto con el laboratorio y la clínica, nos permite ofrecer un servicio integral, profesional y humano”, afirmó la Lic. Gloria Acosta, gerente de SPS. Desde su creación, SPS se ha destacado por su enfoque preventivo y por facilitar el acceso a servicios médicos de calidad.

Acosta indicó que la Clínica SPS está diseñada para ofrecer atención rápida y cálida, con profesionales especializados y tecnología de punta, mientras que el laboratorio propio permite diagnósticos ágiles y confiables. Con más de 29.000 beneficiarios y más de 1.500 prestadores a nivel nacional, SPS ha ampliado su oferta de planes para adaptarse a distintas necesidades, incluyendo Máximo, Superior Plus, Interplan, Familiar, Doctoplan y Salud Joven, todos con cobertura médica de calidad y beneficios adicionales en farmacias, ópticas, gimnasios y otros servicios.

En el marco del aniversario de Coomecipar, SPS ofrece una promoción especial del 50% de descuento en la primera cuota para nuevos ingresos, una oportunidad para que más personas accedan a cobertura médica de calidad con el respaldo de la cooperativa.

A 53 años de su fundación, Coomecipar y SPS demuestran que cuidar es acompañar, con calidad, calidez y tecnología al servicio de su membresía, reafirmando que la salud y la atención eficiente son pilares fundamentales para el bienestar integral de la comunidad.