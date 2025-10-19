Consolidando su liderazgo y cercanía con los socios

Con más de cinco décadas de historia, Coomecipar ratifica su posición como una de las instituciones cooperativas más sólidas y confiables del Paraguay. Los resultados del ejercicio 2024 reflejan un crecimiento sostenido y una gestión eficiente, que se tradujeron en la mejora de su calificación de riesgo a pyAA con Tendencia Estable, otorgada por Solventa & Riskmétrica.

El MAE Pablo Morán, gerente general, destacó que al cierre del ejercicio pasado los ahorros superaron los G. 3,04 billones, mientras que la cartera de créditos alcanzó los G. 2,74 billones, fortaleciendo la atención a más de 100.000 socios a nivel nacional. El patrimonio neto creció 8,56%, y la morosidad se mantuvo en 3,05%, con una cobertura del 90,29%. Asimismo, los excedentes aumentaron 9,66%, alcanzando un ROE del 49,97%, cifra superior al promedio del sistema financiero nacional.

“Estos resultados reflejan un modelo cooperativo sólido y prudente, pero también marcan el punto de partida para seguir mejorando”, expresó Morán. El ejecutivo destacó que 2025 es un año clave en la transformación digital de Coomecipar, orientado a brindar una experiencia integral, ágil y personalizada.

La estrategia institucional se centra en la integración de los canales presenciales, digitales y telefónicos, así como en la actualización constante de la App Coomecipar. En el ámbito de la salud, la Medicina Prepaga SPS continúa creciendo con clínica y laboratorio propios, incorporando tecnología de vanguardia para brindar servicios de mayor calidad.

A su juicio, el equilibrio entre gestión responsable e innovación constante es lo que ha permitido a la cooperativa mantener su liderazgo y seguir contribuyendo al desarrollo del país.

En el marco de su aniversario, la Cooperativa, desarrolla una serie de actividades conmemorativas bajo el lema “Más digitales, más cerca”, reforzando su vínculo con los socios a través de promociones, eventos culturales y beneficios exclusivos.

El Lic. Eladio González, gerente administrativo, señaló que la celebración busca que “cada socio sienta que esta festividad también es suya. No solo entregamos premios, entregamos gratitud y reconocimiento a quienes hacen posible esta historia de más de medio siglo”.

La Promo Aniversario “53 años de Coomecipar”, vigente del 1 de setiembre al 26 de diciembre, invita a los socios a acceder a nuevos créditos desde G. 10.000.000, con sorteos de televisores LG de 50 pulgadas y dos automóviles Citroën cero kilómetro.

En paralelo, la Promo Día Aniversario, del 1 al 19 de octubre, premia a quienes mantienen al día sus compromisos con 53 acreditaciones de G. 1.000.000.

Como parte de la tradición, cada 19 de mes, los socios pueden realizar compras con sus tarjetas de crédito Coomecipar en hasta 12 cuotas sin intereses, un beneficio emblemático que refuerza la cercanía y fidelización.

En la antesala de la fecha central, el 18 de octubre, se realizó un concierto con artistas nacionales como Héctor Candia, Sixto Corbalán Trío, Los Alfonso, Melisa Duarte y la Spirit&Sound Orchestra, dirigida por el maestro Sergio Cuquejo, en una velada cargada de emoción y espíritu cooperativo. La celebración culminará el 25 de octubre con la tradicional Cena de Gala en Talleyrand Costanera, encuentro que reunirá a socios, directivos y colaboradores en un ambiente festivo y de reconocimiento mutuo.