Auguran “salto exponencial”

“Nosotros vemos el Chaco como un polo de desarrollo que puede dar un salto exponencial, teniendo en cuenta las inversiones que se están realizando y los accesos de todo tiempo; energía eléctrica y caminos es prácticamente lo único que se debe poner el resto aporta la gente de la zona”, mencionó Toews. Añadió que la sustentabilidad y la sostenibilidad juegan un rol importante para asegurar que las próximas generaciones encuentren un Chaco apto para seguir produciendo.

Conmemoramos el trabajo tesonero de los primeros inmigrantes de la primera y segunda generación. Llegaron de Canadá penetrando el Chaco para convertirlo en lo que es actualmente, expresó Toews.

“Las primeras dos generaciones fueron las que no han podido conocer una vida relajada económicamente, un trabajo muy arduo dentro del sistema cooperativo fue fundamental para sacar a los colonos de la extrema pobreza; cada uno por su lado no iban a poder. Para el éxito no hay ninguna fórmula secreta; es solamente trabajo y el modelo cooperativista que funciona en cualquier región”, destacó.

La administración central de la Colonia Menno está en Loma Plata y se extiende a localidades como Campo León, Buena Vista, Lolita, Paratodo, entre otras.

Los primeros 30 años de administración de la colonia fueron bajo la tutela eclesiástica. Luego la Cooperativa Chortitzer se constituyó en el año 1962, ocupándose desde este entonces de las unidades productivas y negocios y la Asociación Civil Chortitzer Komitee de servicios a los socios, como escuelas, hospitales, cuidado de ancianos y demás gracias al aporte de los socios.

Toews mencionó que el modelo de negocio que desarrollan actualmente, tanto para la producción láctea como cárnica, es para lograr que los consumidores tengan a mano sus productos en las 20 sucursales habilitadas en diversas partes del país.

“Un agradecimiento profundo a los pioneros, que en la actualidad solo sobreviven cinco; la segunda generación es tan pionera como la primera. Un agradecimiento también a los consumidores de lácteos Trebol y Chorti Beef, que con todas las opciones existentes en el mercado nos siguen eligiendo, permitiéndonos desarrollar la zona y generar miles de puestos de trabajo dignos”, finalizó.