Historia de 122 años

Tantas historias y anécdotas se escribieron en la larga vida institucional de La Academia que sigue tan vigente y distinta a las otras desde aquel 5 de junio de 1904 cuando en la esquina entre Brasil y la entonces avenida Colombia se fundó bajo el yvapovõ.

“Nos encuentra celebrando un año más en un momento de plena madurez, consolidación y con la mirada firmemente puesta en el futuro”, remarcó el presidente de la entidad de Barrio Obrero, Enrique Sánchez.

“Queremos que el orgullo de ser de Nacional se refleje también en nuestra casa. Por eso, seguimos avanzando a paso firme en la histórica ampliación y modernización de nuestro estadio Arsenio Erico”, comentó el directivo, al tiempo de agregar: “Muy pronto, nuestro querido recinto tendrá una capacidad para 10.000 espectadores, convirtiéndose en un estadio de primer nivel, moderno y confortable. Una obra a la altura de la exigencia de nuestros hinchas, pensada para ofrecer una experiencia única y segura para toda la familia académica”.

Sánchez celebra el subcampeonato del Apertura de este año: “No nos conformamos. Con la base sólida que hemos construido, ya nos encontramos enfocados y trabajando intensamente de cara a los desafíos de la segunda mitad del año: el torneo Clausura y la Copa Paraguay. El plantel y el cuerpo técnico saben que la exigencia en La Academia siempre es la de ser protagonistas y pelear por los títulos”, acentuó.

Pese a las fuertes erogaciones que representan las obras de ampliación y mejoras en el estadio Arsenio Erico, el titular de la entidad de Barrio Obrero, sostiene que “una gestión responsable es la base de todo éxito. Hoy podemos decir con orgullo que Nacional es una institución económicamente estable, lo que nos permite planificar a largo plazo sin descuidar el presente competitivo”.