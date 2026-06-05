Tacuara, en la Academia

Tacuara Óscar Cardozo, un goleador histórico que dejó sus huellas en las fojas de la Academia, de donde dio el gran salto al fútbol internacional.

Después de arrancar su carrera en el 3 de Febrero de Ciudad del Este, en 2005 llegó a Nacional y pronto se consolidó en el equipo albo con sus condiciones de goleador nato.

Debutó de la mano del entrenador Eduardo Daniel Raschle, duró una temporada y media y lo llevó muy rápido a jugar afuera: ficha por Newell’s Old Boys, que pagó por su ficha 1.200.000 dólares y donde tuvo como compañeros a los paraguayos Diego Gavilán, Santiago Salcedo y Justo Villar.

Su excelente paso por la Academia lo llevó a acreditarse un homenaje, cuando el 24 de abril pasado la dirigencia le entregó al goleador histórico una plaqueta recordatoria y la casaca tricolor encuadrada y con la que Tacuara marcó 29 goles entre 2005 y 2006.

Aquel día, su dupla, otro histórico, Roque Santa Cruz pasó a integrar la selecta lista de los 100 goles en torneos de Liga.

Finalista de la Libertadores

Once ediciones disputadas de Copa Libertadores registra Nacional, la primera en 1983 y la más reciente en 2025, pero en el rico historial está el gran mérito de haber jugado la final de la de 2014, y así se convirtió en el segundo equipo paraguayo en ser finalista del torneo a nivel de clubes más importante de la Conmebol.

En la final perdió frente a San Lorenzo de Almagro (empató 1-1 en el primer partido en el estadio Defensores del Chaco), una derrota de 1-0 en la revancha, en Argentina. Terminó aquella campaña copera en forma invicta de local.

El gol 100 de un goleador

La contratación fulgurante de este año en Nacional fue sin dudas la del goleador histórico Roque Luis Santa Cruz, que a la par de ser un referente del subcampeonato logrado en el torneo Apertura 2026, registró su gol 100 en campeonatos de Liga del fútbol paraguayo.

Coincidentemente, el 24 de abril pasado, Roque anotó en el triunfo sobre Recoleta, día en el que el club Nacional rindió un homenaje a Óscar “Tacuara” Cardozo, tras su retiro.

Santa Cruz registra en nuestro fútbol liguero 75 goles en Olimpia, 23 con Libertad y 2 con la casaca alba.