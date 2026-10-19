54 años de historia, confianza y crecimiento

La agenda cultural tuvo uno de sus momentos destacados con el tradicional Concierto Aniversario, realizado el sábado 17 de octubre en el Teatro Lírico del BCP, con un espectáculo que combinó música y danza.

Las actividades continuarán con una Cena de Gala y otros encuentros organizados por las sucursales del interior del país para acercar los festejos a las distintas localidades donde está presente la cooperativa.

A lo largo de sus 54 años, Coomecipar ha crecido junto a sus socios, ampliando sus servicios y llegando a distintas localidades del país.

Hoy reafirma su compromiso con un cooperativismo basado en la transparencia, la solidez institucional y la generación de beneficios reales para quienes la eligen. Porque la confianza no se declara: se construye cada día, con acciones que acompañan a los socios en sus proyectos y contribuyen al bienestar de sus familias.