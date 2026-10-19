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19 de octubre de 2026 - 01:00

Compromiso social que acompaña a los socios y la comunidad

Premiación del Concurso de Cuentos Breves de Coomecipar.
Premiación del Concurso de Cuentos Breves de Coomecipar.Archivo, ABC Color

El compromiso social forma parte de la identidad de Coomecipar y se refleja durante todo el año en actividades de formación, desarrollo social, cultura, comunicación, conmemorativas, sociales, recreativas y deportivas, con alcance en todo el país, ampliando las oportunidades de participación de los socios.

Por ABC Color
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“Nuestra agenda social evoluciona de acuerdo con las necesidades y los cambios de la sociedad. A las iniciativas que ya forman parte de la identidad de Coomecipar incorporamos nuevos contenidos que brindan herramientas útiles para la vida personal, familiar y profesional de nuestros socios”, señala la Lic. Yenny Andrada, jefa del Área Social.

Este año se sumaron propuestas sobre gestión de empresas familiares, bienestar psicológico y financiero para jóvenes profesionales de la salud, ciberseguridad, y capacitaciones en inteligencia artificial orientadas a diferentes públicos.

Lic. Yenny Andrada, jefa del Área Social.
Lic. Yenny Andrada, jefa del Área Social.

Esta programación se complementa con iniciativas de amplia trayectoria, como el Concurso de Cuentos Breves, el Campamento Infanto Juvenil y el Ciclo de Reuniones de Adultos Mayores.

Asimismo, la agenda incluye conciertos, obras teatrales, capacitaciones, cursos virtuales y encuentros sociales, además de acciones solidarias que canalizan donaciones y aportes de la membresía hacia distintas organizaciones de la comunidad.

“Trabajamos en distintos ámbitos porque entendemos que el compromiso social también implica generar oportunidades para aprender, participar, cuidarse y compartir. La diversidad de nuestra agenda nos permite llegar a socios de diferentes edades e intereses”, explica Andrada.

Ganadores del Concurso de Cuentos de Coomecipar.
Ganadores del Concurso de Cuentos de Coomecipar.

De esta manera, Coomecipar combina iniciativas consolidadas con nuevas propuestas para mantener activa una agenda social que fortalece el bienestar y el desarrollo de toda la comunidad.