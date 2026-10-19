Compromiso social que acompaña a los socios y la comunidad

“Nuestra agenda social evoluciona de acuerdo con las necesidades y los cambios de la sociedad. A las iniciativas que ya forman parte de la identidad de Coomecipar incorporamos nuevos contenidos que brindan herramientas útiles para la vida personal, familiar y profesional de nuestros socios”, señala la Lic. Yenny Andrada, jefa del Área Social.

Este año se sumaron propuestas sobre gestión de empresas familiares, bienestar psicológico y financiero para jóvenes profesionales de la salud, ciberseguridad, y capacitaciones en inteligencia artificial orientadas a diferentes públicos.

Esta programación se complementa con iniciativas de amplia trayectoria, como el Concurso de Cuentos Breves, el Campamento Infanto Juvenil y el Ciclo de Reuniones de Adultos Mayores.

Asimismo, la agenda incluye conciertos, obras teatrales, capacitaciones, cursos virtuales y encuentros sociales, además de acciones solidarias que canalizan donaciones y aportes de la membresía hacia distintas organizaciones de la comunidad.

“Trabajamos en distintos ámbitos porque entendemos que el compromiso social también implica generar oportunidades para aprender, participar, cuidarse y compartir. La diversidad de nuestra agenda nos permite llegar a socios de diferentes edades e intereses”, explica Andrada.

De esta manera, Coomecipar combina iniciativas consolidadas con nuevas propuestas para mantener activa una agenda social que fortalece el bienestar y el desarrollo de toda la comunidad.