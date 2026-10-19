54° Aniversario Coomecipar
19 de octubre de 2026 - 01:00

Simplificar las gestiones de los socios

Simplificar las gestiones de los socios
Simplificar las gestiones de los socioscarlos massare

La transformación digital amplía las posibilidades de acceso a estos servicios. A través de ServiWeb, disponible en la web y la App Coomecipar, los socios pueden realizar diversas operaciones, acceder a funcionalidades como los desembolsos digitales para créditos de montos limitados y la apertura de cajas de ahorro planificado desde el celular.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Por otra parte, la Agencia Digital extiende el alcance de la atención mediante WhatsApp, con un horario ampliado que facilita el acceso a consultas y servicios.

“Cumplir 54 años nos permite valorar lo construido y reconocer que la continuidad institucional requiere capacidad de adaptación. Nuestro propósito es seguir desarrollando servicios que respondan a las necesidades actuales y futuras de nuestros socios, incorporando soluciones que faciliten sus gestiones y preservando la cercanía que caracteriza a Coomecipar”, destaca el gerente general.

Simplificar las gestiones de los socios
Simplificar las gestiones de los socios

A lo largo de su historia, la cooperativa ha consolidado una gestión que combina solidez financiera, diversidad de servicios y compromiso con el bienestar de su membresía. La mirada hacia el futuro se centra en dar continuidad a este camino, acompañar las nuevas necesidades y seguir construyendo confianza.