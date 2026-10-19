Solidez financiera y nuevos desafíos

El patrimonio neto se situó en G. 942.327 millones, con un incremento del 10,75 %, y el excedente alcanzó G. 184.332 millones, un 18,88 % más que el año anterior.

A estos indicadores se suman una morosidad del 2,75 %, una cobertura de previsiones del 96,62 % y ahorros por G. 3,2 billones. Asimismo, la calificación de riesgo pyAA Estable obtenida en 2025 refleja una evolución sostenida desde la categoría pyA Estable alcanzada en 2017.

“Estos resultados son el reflejo de una gestión responsable, que nos permite seguir consolidando la institución y proyectar su crecimiento con una visión de largo plazo. Celebramos lo alcanzado, pero también renovamos nuestro compromiso de responder a las necesidades de la membresía y mantener a Coomecipar preparada para los cambios del entorno”, señala el MAE Pablo Morán, gerente general.

Esta solidez respalda una propuesta integral de servicios financieros que acompaña distintas etapas y proyectos de vida. La Cooperativa cuenta con líneas de crédito que abarcan desde el consumo y la vivienda hasta el financiamiento empresarial, con tasas competitivas y beneficios como la exoneración de gastos administrativos, la cobertura del seguro de vida según las condiciones de la póliza, la exención del IVA en los préstamos y el retorno en excedentes.

También ofrece tarjetas de crédito con tasas atractivas y beneficios adicionales, diversas modalidades de ahorro y tarjetas de débito contactless y digitales.

En el ámbito no financiero, Coomecipar brinda servicios de solidaridad y salud a través de SPS Medicina Prepaga, que cuenta con Clínica y Laboratorio propios, y que próximamente consolidará ambos servicios en un mismo espacio de atención integral. Además, desarrolla actividades e iniciativas en distintos puntos del país, generando espacios de participación y encuentro para sus socios.