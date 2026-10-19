SPS Medicina Prepaga: tres décadas al servicio de la salud

A lo largo de esta trayectoria, SPS ha fortalecido su propuesta de salud con una amplia red de prestadores y la incorporación de servicios propios. En 2012 sumó su Laboratorio, que ofrece análisis con tecnología de última generación y el respaldo de un equipo de profesionales altamente capacitado. En 2024, incorporó la Clínica SPS, con consultorios médicos, estudios ecográficos, cardiológicos y ginecológicos, además de programas de evaluación integral.

Este crecimiento responde a una visión que pone como prioridad el cuidado de la salud y la prevención, tanto la Clínica como el laboratorio están disponibles para los asegurados, socios y público en general, sin necesidad de contar con una Medicina prepaga, acercando así sus servicios de cuidados preventivos a todas las personas.

“Contar con nuestra clínica y nuestro laboratorio representa un avance muy importante para SPS, ya que nos permite estar más cerca de las personas y acompañarlas en las distintas etapas de su vida. Seguimos creciendo para promover la prevención y facilitar el acceso a la atención médica y al diagnóstico” destaca la Lic. Gloria Acosta, gerente de SPS.

Estos servicios propios complementan una extensa red de profesionales y centros asistenciales en todo el territorio nacional. A esta propuesta se suman los planes de medicina prepaga: Máximo, Superior Plus, Interplan, Familiar, Salud Joven y DoctoPlan, con alternativas para distintas necesidades.

Próximamente, el Laboratorio dará un paso significativo en esta evolución con su traslado a una nueva sede dentro de la Cooperativa, contigua a la Clínica SPS. Esta cercanía permitirá integrar ambos servicios y brindar mayor comodidad a las personas al realizar sus consultas y estudios en un mismo lugar.

“Para nosotros, esta mudanza tiene un significado especial: el Laboratorio viene a su casa. Su nueva ubicación, junto a la Clínica, consolida una propuesta de atención integral y nos permite seguir creciendo con un propósito claro: acompañar a las personas en el cuidado de salud, con calidad, calidez y cercanía”, señala la Lic. Acosta.