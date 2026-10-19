Una celebración especial para socios

Una de las principales iniciativas es la Promoción Aniversario, que premia a los socios que desembolsen nuevos créditos desde G. 10.000.000. Durante setiembre, octubre y noviembre se sortean televisores Smart Samsung de 55”, mientras que el sorteo final, previsto para el 30 de diciembre, incluirá otros dos televisores y dos Hyundai Creta 0 km 2027.

En el marco del Día Aniversario, hoy lunes 19 de octubre, los socios pueden acceder al beneficio de hasta 12 cuotas sin intereses en compras con sus tarjetas de crédito. Además, quienes estén al día en sus compromisos participan de un sorteo especial de 54 premios de G. 1.000.000.

“En cada aniversario buscamos ofrecer beneficios concretos a nuestros socios y generar espacios para compartir. Este año combinamos premios, actividades culturales y sociales que nos permiten celebrar juntos de una manera especial”, señala el Lic. Eladio González, gerente administrativo de Coomecipar.