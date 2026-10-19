Una cooperativa que crece para estar más cerca de los socios

Actualmente, más de 34.000 socios del interior cuentan con la atención de las sucursales de Ciudad del Este, Villarrica, Encarnación, Concepción y Pedro Juan Caballero, que en conjunto representan el 32% de la membresía de la cooperativa.

En ellas, los socios acceden a productos, servicios y beneficios, además de participar de actividades desarrolladas en cada comunidad.

El crecimiento también se refleja en la renovación de algunos espacios. Un ejemplo es la nueva sede de Villa Morra, que ofrece un espacio más amplio y cómodo, con estacionamiento para facilitar el acceso de los socios.

“Cada sucursal tiene una realidad particular y nuestro desafío es conocerla para ofrecer una atención que responda a las necesidades de sus socios. También buscamos estar presentes más allá de nuestras sedes, llegando a otras ciudades para acercar nuestros servicios y las soluciones financieras que necesitan”, señala el Mgtr. Jorge Mongelós Maciel, gerente de Agencias y Sucursales.

Esta presencia se extiende mediante visitas de asesores a ciudades más alejadas, donde se brinda orientación y se acercan los servicios de la cooperativa, facilitando el acceso a alternativas de financiamiento y otras soluciones.

En el área metropolitana, Coomecipar cuenta con Casa Central y agencias en San Lorenzo, Villa Morra, Shopping Multiplaza, Luque, Hospital de Clínicas e Itauguá. La atención presencial se complementa con ServiWeb, la App Coomecipar y la Agencia Digital, que permiten realizar gestiones a distancia.

“El crecimiento busca que cada vez más socios puedan acceder a una atención cercana y a las soluciones que ofrece la cooperativa. La presencia en cada zona nos permite conocer mejor sus necesidades y brindarles un acompañamiento adecuado para concretar sus proyectos”, explica el gerente.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Coomecipar continúa ampliando su presencia en el país, mejorando sus espacios de atención y fortaleciendo sus canales digitales para acompañar a sus socios en cada etapa de sus proyectos.