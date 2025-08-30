Anhelada obra está por concretarse

La intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda (PLRA), expresó su satisfacción por el avance del proyecto de construcción del alcantarillado sanitario para la ciudad, que hoy cumple 80 años de creación. Se trata de una obra muy anhelada y cuya licitación ya está en proceso. Se espera que los trabajos puedan comenzar de forma inmediata, resaltó la jefa municipal.

“Este 80 aniversario de la ciudad nos encuentra felices”, dijo ayer la intendenta Aranda al citar la visita realizada por representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Mi mayor alegría es porque estamos cerca de concretar una obra que está como una prioridad desde mi primer día de gestión”, señaló la intendenta al hacer referencia a la construcción del alcantarillado sanitario para la ciudad. Esta obra será financiada con un crédito de CAF y como convocante de la licitación está el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), destacó.

Aranda detalló que la plana mayor de esa entidad financiera visitó la ciudad para conocer los avances del proyecto, cuya licitación está publicada en el portal electrónico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Indicó que la apertura de sobres de ofertas está prevista para el 24 de octubre próximo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aranda señaló que se estima una inversión de US$ 160 millones para la obra, con contrapartida de la comuna roquealonseña.

“Nosotros vamos a facilitar los inmuebles para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales así como de las 10 estaciones de bombeo”, explicó acerca de ese punto.

Al respecto, la jefa municipal especificó que ya se tiene individualizado un predio de 9 hectáreas en las cercanías del río Paraguay. Incluso, según dijo, ya se cuenta con los recursos económicos municipales para la adquisición inmediata, que se hará una vez adjudicado el diseño y la construcción del alcantarillado sanitario.

La obra tiene un tiempo estimado de conclusión de 60 meses, es decir, cinco años. Además, serán beneficiados los pobladores de 15 de los 16 barrios de la ciudad, precisó.

Otras mejoras importantes

La Municipalidad de Mariano Roque Alonso se destaca por la inversión en otras áreas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, destacó la intendenta Carolina Aranda (PLRA). La administración municipal actualmente impulsa la reparación de calles, como Boquerón, en el barrio Central, y General Garay, en el barrio Defensores del Chaco.

Mencionó que también están muy avanzadas las obras del futuro teatro municipal, que se realiza conjuntamente con la Gobernación del Departamento Central, administrada por Ricardo Estigarribia (PLRA).

Aranda resaltó los trámites que lleva a cabo la Municipalidad para la recuperación de predios ubicados en la ribera del río, en el marco de la próxima habilitación de un mirador.