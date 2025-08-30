Festival en la plaza Libertad

Se anuncia la actuación de M-Folk, Inspiración Vallenata, Jorge Al Corte, la Academia de Danza Mbyja Roquealonsogua, el Ballet Cuna del Mestizaje y la Agrupación Folclórica Kunu’u Jeroky.

Anoche, como adelanto, se llevó a cabo un gran festival musical y una serenata a la ciudad en la plaza Libertad. Actuaron Kchiporros, Nadia Portillo, Alma Guaraní, Vendaval entre otros artistas de primer nivel.

En el marco del programa de celebraciones, en la mañana de ayer se ofició una misa de acción de gracias en la Comisaría 10ª, en homenaje al Día del Agente Policial y a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Paraguay.

La misa fue presidida por el padre Toribio Duarte. Además de los agentes y jefes policiales, participaron la intendenta Carolina Aranda, concejales municipales y otras autoridades locales y nacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Municipalidad también realizó el tradicional Karu Guasu en la plaza Libertad el 24 de agosto. Asimismo, como parte del programa de festejos y al igual que en años anteriores, llevó a diversas escuelas la obra de teatro musical Construye, no destruyas, escrita y dirigida por el concejal municipal Osmar Aranda.